اونلاين | الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر| Liverpool ONLINE| بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي لايف| صلاح اساسي

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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق مانشستر سيتي في تمام الساعة العائرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر

من المتوقع أن يدخل محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي في محاولة من المدرب كلوب لضرب شباك الخصوم سريعاً والحصول على الثلاثة نقاط من المباراة.

بث مباشر ليفربول ومانشستر سيتي لايف

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي:

يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير

ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون

ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة

وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.

ويعول كلوب على الفرعون المصري محمد صلاح في لقاء اليوم كونه واحد من العناصر الأساسية داخل الفريق لانتزاع فوز جديد بالدوري، كما يأمل صلاح في زيارة شباك مانشستر سيتي اليوم لرفع رصيده التهديفي في صراع صدارة هدافي الدوري حيث يملك صلاح 13 هدف خلف اوباميانج وهاري كين برصيد 14 هدف, ويظل الصراعة بين صلاح وأوباميانج مشتعلاً على حسم لقب هداف الموسم الانجليزي, فهل يفعلها صلاح كما فعلها من قبل؟!

ويتطلع ليفربول بقيادة مديره الفني يورجن كلوب في حصد انتصار جديد ببطولة الدوري لمواصلة التربع على صدارة جدول ترتيب المسابقة، والحفاظ على سلسلة الانتصارات السابقة للفريق حيث يعد ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يتلقي أي خسارة حتي الآن بعد مرور 20 جولة.

ويتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، متفوقا على توتنهام صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويسعي لتحقيق أي نتيجة إيجابية من داخل ملعب الاتحاد ولو على الاقل الخروج بنقطة التعادل لتحسين مركز الفريق في المسابقة.

تنطلق مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة العائرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الاتحاد وسيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 2 الناقل الحصري والمباشر لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وسيقوم بالتعليق على المباراة رؤوف خليف في حضور استديو تحليلي عملاق قبل انطلاق المباراة بقيادة محمد سعدون الكواري.

طلب يورجن كلوب مدرب فريق من جماهير الفريق تشجيع الفريق منذ بداية اللقاء من أجل بث الرعب عند لاعبي مانشستر سيتي وقال كلوب: نحن نطلب من الجماهير دعم الفريق من الدقيقة الأولي، يجب علينا أن نلعب كرة القدم ولا نفكر في الصيف، إذا خسرنا مباراة ولم نكن على صدارة ترتيب البريميرليج، هل يعني ذلك بأننا خسرنا كل شيء.

واضاف كلوب: نحن لم نتوقع خسارة مانشستر سيتي، ولكن الهزيمة منحت لنا فرصة الانفراد بالصدارة وتوسيع الفارق مع الخصم الجميع في إنجلترا يريد مشاهدة مباراتنا أمام مانشستر سيتي، نريد من الجماهير أن يعطونا أجواء مختلفة في ملعب منافسنا الاتحاد، من أجل مساعدتنا على هزيمة مانشستر سيتي.

وتابع كلوب: محمد صلاح واحد من أهم اللاعبين داخل الفريق، في البداية لم يكن موفقاً بسبب عدم حصوله على الراحة الكافية ولكن ما زالت لديه الرغبة والسرعة، إنه جزء مهم من الفريق، في بداية الموسم لم يكن يشعر براحة جسدية كاملة، ولكنه عاد من جديد للتألق.