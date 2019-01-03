اونلاين | بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم 3-01-2019 ( محمد صلاح ضد رياض محرز )

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي اليوم 3-01-2019 ( محمد صلاح ضد رياض محرز ) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح ملعب الاتحاد معقل السيتي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات الأسبوع الأوروبي، في موقعة ينتظرها جمهور الكرة المصرية، لمشاركة الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل الريدز اليوم الخميس 3 يناير 2019.

يحل الريدز ضيفا صعب المنال على مانشستر سيتي في معقله ملعب الاتحاد في مباراة نارية، ليفربول يدخل موقعة اليوم وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه السبيرز توتنهام وسيسعى الألماني يورجن كلوب لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في موقعة اليوم، من أجل توسيع الفارق والانفراد بالصدارة أكثر وأكثر، ويعول الفريق كثيرا على قدرات الرباعي محمد صلاح وساديو ماني وشاكيري وفيرمينيو لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم.

على الجانب الأخر يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو صاحب الارض ويتواجد بين صفوفه الدولي الجزائري رياض محرز ، ويحتل السيتزن المركز الثالث برصيد 47 نقطة جمعها من 15 انتصار وتعادلين وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول والمنافسة على لقب البريميرليج ، وسيعول الإسباني جوارديولا على قدرات أجويرو مهاجم الفريق لتحقيق الفوز بجانب اختراقات ساني وسرعات سترلينج.

ويميل التاريخ لكفة ليفربول في مواجهة السيتي حيث التقى الفريقان من قبل في 181 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، فاز ليفربول في 89 مباراة وفاز السيتي في 45 مباراة وتعادلا في 47 مباراة، وبالنسبة للدوري واجه مانشستر سيتي ليفربول في 165 مباراة في الدوري حتى الآن، فاز ليفربول في 81 مباراة وفاز السيتي في 42 مباراة وتعادلا في 42 مباراة.

وتنقل مواجهة ليفربول و ومانستر سيتي في بث حي ومباشر في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة 22:00 ، عبر قناة beIN SPORTS HD 2 .

ويدخل الدولي المصري محمد صلاح مباراة اليوم وعينه على تحقيق هدفين خلال تلك المباراة المصيرية في عمر البريمرليج هذا الموسم بالنسبة لنادي مانشستر سيتي، ويرغب صلاح في إستعادة صدارة هدافي البريمرليج، بعد تصدر الجابوني أوباميانج والانجليزي هاري كين بالأمس القائمة برصيد 14 هدف، بينما يحل صلاح في الوصافة برصيد 13 هدف.

وستضهد مباراة اليوم تحدي خاص بين صلاح ومحرز، حيث لعب صلاح مع ليفربول 31 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم حتى الآن، منهم 28 مباراة خاضها كأساسي و3 مباريات كاحتياطي، نجح في تسجيل 18 هدف لليفربول هذا الموسم حتى الآن، بينما لعب محرز 31 مباراة في البطولات المحلية والأوروبية هذا الموسم حتى الآن، منهم 19 مباراة خاضها كأساسي و12 مباراة كاحتياطي، وسجل محرز 7 أهداف للسيتيزنز هذا الموسم حتى الآن.

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