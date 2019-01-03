مفاجأة.. الهلال السعودي يفكر في الإطاحة بمدربه

يفكر الهلال السعودي في التخلي عن خدمات المدير الفني جورجي جيسوس، بعد اهتزاز عروض الفريق، خلال الفترة الماضية.
وتعثر الهلال، مرتين في آخر 3 مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين، بالخسارة أمام الحزم، والتعادل مع التعاون.
ويتزامن تفكير الهلال، مع الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة النصر، لاستقدام روي فيتوريا مدرب بنفيكا البرتغالي.
وشهدت مفاوضات النصر مع فيتوريا، انفراجة كبيرة، بعد أنباء قرب رحيل جيسوس، المطلوب بقوة لتدريب بنفيكا.
وكان جيسوس خيارًا مثاليًا لإدارة بنفيكا، في وقت سابق، لكن الشرط الجزائي في عقده مع الهلال، حال دون إتمام عودته للبرتغال.
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