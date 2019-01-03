اونلاين | بث حي online .. مشاهدة مباراة Liverpool vs Man city مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

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تلقى مانشستر سيتي خبرًا سارًا بتأكد جاهزية البلجيكي كيفين دي بروين لقيادة خط الوسط، ليبقى الغائبون الحارس كلاوديو برافو وبنيامين ميندي وإلياكيم مانجالا مع الظهير فابيان ديلف للإيقاف.

وربما تطرأ بعض التغييرات على تشكيلة جوارديولا بعودة الدينامو فرناندينهو والمخضرم فينسنت كومباني لقيادة الدفاع، وتبدو التشكيلة الأقرب الحارس إديرسون وأمامه كومباني وجون ستونز وكايل وولكر وإيمريك لابورت للدفاع.

ويقود الوسط فرناندينهو وبرناردو سيلفا ودافيد سيلفا، وفي الهجوم سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وليروي ساني.

مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي الممتاز اليوم

معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:- البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي والعشرين) القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2 ملعب المباراة:- الاتحاد معقل مانشستر سيتي المعلق:- رؤوف خليف بث حي online .. مشاهدة مباراة Liverpool vs Man city مباشر موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي:- 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . قنوات "مجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و مانشستر سيتي قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500. قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 1348 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4. ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثلث بـ13 هدفاً خلف مع أوباميانج وهاري كين الذي يملك كل منهما في رصيده 14 هدفا ويصارع الفرعون المصري على الصدارة، ثم يأتي متأخراً رحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف ، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.

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