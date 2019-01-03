اونلاين | يلا شوت Yalla Shoot .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر

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تابعونا اليوم على "الخليج 365 الرياضي" ومشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يونايتد اليوم الخميس 3-1-2019، فى الجولة الحادية والعشرون من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 54 نقطة, اما فريق مانشستر سيتي يسعى تحسين موقعه فى الدورى والصعود إلى المركز الثاني الذي يحتله توتنهام بفرق نقطة واحدة فقط عن السيتيزن، وبنظره على مانشستر سيتي نجد أن الفريق يقدم عروض رائعة ولكنها لسيت كالمعتادة جعلته في المركز الثالث برصيد 47 نقطة فقط من مجموع 20 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.

يرى فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي، أن آمال فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن تنتهي حتى لو خسر أمام ليفربول المتصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ويحتل سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة متأخرًا بسبع نقاط عن ليفربول.

وأبلغ كومباني وسائل إعلام بريطانية “من السهل للجميع الاعتقاد أن كل شيء يتوقف على هذه المباراة.

“ربما أنا الوحيد الذي يختلف مع هذا الأمر؛ لأننا قدمنا أداء أقل من المعتاد في ثلاث مباريات”. ويحافظ ليفربول على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري حتى الآن هذا الموسم، فيما خسر سيتي في ثلاث مناسبات جميعها في ديسمبر كانون الأول، إذ سقط أمام تشيلسي وكريستال بالاس وليستر سيتي. وأضاف كومباني “عندما تتأخر بفارق عشر نقاط… ولا يوجد بينك وبين المتصدر العديد من الأندية يتطلب الأمر أن يتعرض الفريق الآخر لشهر واحد سيئ وستقترب منه”. ونال سيتي اللقب من غريمه مانشستر يونايتد في موسم 2011-2012 رغم أنه كان متأخرًا عنه بثماني نقاط بعد 32 مباراة. وقال كومباني “تجاوزنا ثماني نقاط في ست مباريات في الماضي. الحقيقة أنني لا أفكر في هذا السيناريو أو ماذا سيحدث لو خسرنا”. وتابع “سنفكر في هذا الأمر عندما يحين الوقت لمواجهته”. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية. القنوات النقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم: يمكنكم متابعة مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي عبر موقعنا "الخليج 365", وتأتى المباراة عبر قناة Bein Sport 2 HD المالكة لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز, ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على واحدة من القنوات المفتوحة القنوات "المجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و مانشستر سيتي قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500. قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12551 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب توتنهام والذي يأتي خلف الريدز بفارق 6 نقاط فقط ويأتي من خلفهم مانشستر سيتي والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 13 هدف يحتل بها المركز الثالث خلف نجم مانشستر سيتي اوباميانج برصيد 14 هدف ومثلها لنجم توتنهام هاري كين تجعلهما في المركز الاول امام الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف.