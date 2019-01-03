اونلاين | كورة اون لاين يلا شوت .. لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف اون لاين بدون تقطيع liverpool Match

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يستضيف فريق مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد خصمه ليفربول في قمة الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي، في مباراة ستحدد بشكل كبير معالم المنافسة على اللقب.

ويتصدر ليفربول المسابقة بـ54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي والذي تراجع للمركز الثالث مؤقتًا بعد فوز توتنهام على كارديف ضمن منافسات هذه الجولة بنتيجة (3-0).

قمة السيتي وليفربول لن تكون مجرد ثلاث نقاط فكل طرف لديه أهداف إما شخصية على مستوى المدربين واللاعبين أو على مستوى الفريقين حيث يسعى كل جانب لتحقيقها، وهذا ما سوف يستعرضه يلا كورة في التقرير التالي:

- كلوب × جوارديولا

التقى كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول بمدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا 15 مناسبة سابقة حقق من خلالها مدرب الريدز الفوز في تسع مناسبات مقابل خمس انتصارات لجوارديولا وتعادلين.

كلوب في الموسم الماضي حقق الفوز على جوارديولا في ثلاث مناسبات بواقع مباراة في الدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بينما حقق الإسباني فوزًا وحيدًا كان في الدور الأول عندما فاز بنتيجة (5-0).

- محرز × صلاح

بالتأكيد سيسطر التفكير في مباراة الليلة على الثنائي العربي رياض محرز نجم منتخب الجزائر ولاعب مانشستر سيتي، والنجم المصري وهداف ليفربول محمد صلاح.

محرز يسعى للرد على منتقديه بعدما أهدر ضربة جزاء في مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل السلبي، بينما يسعى "مو" لاستعادة نغمة الأهداف أمام السيتي حيث نجح في التسجيل ثلاث مرات الموسم الماضي.

- الصراع على الهداف

بجانب محاولته لزيارة شباك السيتي مجددًا، يسعى محمد صلاح إلى مواصلة ملاحقته للثنائي بير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام حيث يتصدر الثنائي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ14 هدف، بينما يأتي صلاح في المركز الثالث بـ13 هدفًا.

صلاح أيضًا يسعى للتسجيل للمباراة الرابعة على التوالي حيث نجح في التسجيل آخر ثلاث مباريات أمام وولفرهامبتون ونيوكاسل وآرسنال.

- طريقان أمام فرصة وحيدة

أمام ليفربول طريقان من أجل تأمين الصدارة الأولى وهو الفوز على مانشستر سيتي ليصبح الريدز متربعًا على القمة بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه توتنهام هوتسبير وعشر نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

أما الطريق الثاني لليفربول وهو الخروج بنتجية التعادل وهنا سيكون الريدز حقق نقطة ثمينة في ملعب يعرف للجميع بأنه صعب على الخصوم وسيكون الريدز في هذه الحالة في الصدارة أيضًا لكن بفارق سبع نقاط عن كلا من توتنهام ومان سيتي.

في المقابل، ليس أمام فريق جوارديولا سوى تحقيق الفوز لإنعاش آمالهم في الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، ففريق المواطنين حال تحقيق الفوز سيعود للوصافة لكن سيصبح الفارق أربع نقاط فقط.

- الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

حتى الآن وبعد مرور 20 جولة لم يتذوق ليفربول طعم الخسارة حيث حقق الريدز الفوز في 17 مناسبة مقابل ثلاث تعادلات أمام آرسنال ومان سيتي وتشيلسي.

ليفربول إذا ما أراد الحفاظ على سلسلة اللاهزيمة عليه الفوز أو التعادل على أقل تقدير في ملعب لم يعرف عليه الفوز منذ عام 2015 عندما حقق الريدز وقتها فوزًا بنتيجة عريضة كانت بأربعة أهداف مقابل هدف في الموسم الأول لكلوب مع الريدز حيث خاض الأحمر مباراتين بعدها على ملعب الاتحاد حقق تعادل (1-1) وخسارة بنتيجة عريضة (5-0).

في المقابل، يسعى السيتي لاستعادة البريق أمام ليفربول حيث كانت آخر ثلاث مباريات جاءت في صف كلوب ولاعبيه بالفوز (4-3) في الدوري بجانب (3-0) في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ونتجية (2-1) إيابًا.

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