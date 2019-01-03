اونلاين | ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الانجليزي.. لايف محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول HD.. مشاهدة مباراة ليفربول liverpool ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الانجليزي.. لايف محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد ماتش ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس 3-1-2019 في ختام مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الذي شهد العديد من المباريات القوية في نفس الجولة التقى فيها فريق توتنهام هوتسبير خارج ملعبه مع كارديف سيتي وتمكن من تحقيق الفوز بثلاثية دون رد ليعود لتحقيق الانتصارات من جديد، وواصل مانشستر يونايتد صحوته وحقق الفوز خارج الديار أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، واكتفى تشيلسي بتحقيق تعادل سلبي على ملعبه أمام ساوثهامبتون فيما استعادة أرسنال نغمة الاتصارات على حساب فولهام برباعية مقابل هدف، وننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى مجانا على جميع الأقمار الصناعية.

ليفربول في مهمة من العيار الثقيل أمام جوارديولا ورفاقه في الجولة الحادية والعشرين من البريمرليج في مباراة صعبة على كلا الطرفين الساعين لتحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل زيادة فارق النقاط بالنسبة لكلوب ورفاقه إلى عشر نقاط مع السيتيزن، أو لتقليص فارق النقاط إلى أربع نقاط بالنسبة لرفاق محرز الذين استعادوا نغمة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون خارج ملعبه بثلاثية مقابل هدف ليتناسوا الخسارتين أمام كريستال بالاس وليستر سيتي في الجولتين الماضيتين، بينما ليفربول في اخر مبارياته في البريمرليج واصل انتصارته وحقق فوزه التاسع على التوالي على حساب أرسنال بخامسية مقابل هدف وحيد على ملعب الانفيلد.

السيتي مازال يبحث عن عودته لتحقيق الانتصارات أمام ليفربول بعد أن فشل في ذلك في المباراة التي جمعتهما في الذهاب في الدوري هذا الموسم على الانفيلد، والتي انتهت بالتعادل السلبي ولم تكن على المستوى المطلوب من الجانبين، والجدير بالذكر أن السيني تلقى الخسارة بهدف وحيد سجله ساني مقابل هدفين سجلهما صلاح وماني في الكأس الدولية للأبطال الودية قبل بداية الموسم الحالي، بينما في الموسم الماضي التقيا أيضا في إياب ربع نهائي التشامبيونزليج حيث انتهت مباراة الإياب بفوز الريدز بهدفين عن طريق صلاح وفيرمينو مقابل هدف لخيسوس، ليتأهل كلوب ورفاقه لنصف النهائي بنجاح بعد تمكنهم من تحقيق فوز عريض ذهابا بثلاثية دون رد عن طريق صلاح، ماني، وتشامبرلين المصاب منذ الموسم الماضي ولم يعد للملاعب حتى الان.

موعد مباراة مانشستر سيتى وليفربول

توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتى الخميس 3 يناير 2019 في تمام الساعة 10:00 توقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين ولبنان، 9:00 توقيت تونس والجزائر والمغرب، 11:00 توقيت مكة المكرمة والكويت والعراق، 00:00 منتصف الليل توقيت الامارات وعمان، 8:00 توقيت غرينتش GMT.