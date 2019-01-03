اونلاين | embratoria يلا شوت liver .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي|بين ماتش Match

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وكان الفريقان تعادلا سلبيًا، في أكتوبر الماضي، على ملعب أنفيلد.

وفي الموسم الماضي تقابل الفريقان 4 مرات، فاز مانشستر سيتي 5/0 في الدوري ذهابًا، وخسر 3/4 إيابًا، وفي دوري أبطال أوروبا فاز ليفربول 3/0 و2/1 ذهابًا وإيابًا.

موعدكم اليوم ومشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز, وذلك في الجوالة الحادية والعشرون من البريميرليج, ويدخل ليفربول هذا اللقاء بعد أفضل بداية ممكنه وتحقيق 17 فوزاً من 20 لقاء ويملك في محفظته رصيد 54 نقطة تمكن من خلالها اعتلاء صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي لهذا الموسم حتى الآن, ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على السيتيزن في ملعب الاتحاد ويريد ليفربول تحقيق الفوز رقم 18 لهذا الموسم بإستضافة صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب وصاحب الـ 47 نفطة فقط من 20 مباراة حتى الآن. بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي beIN SPORT HD2 في لقاء لا يقبل القسمة على أثنين لأصحاب الأرض الساعين إلى استغلال الفرصة وتقليص الفارق مع الريدز. على الرغم من الاستفاقة أخيراً وتحقيق الانتصار على ساوثامبتون في السانت ماري بثلاثة أهداف لهدف، ولكن أهمية هذا الفوز لن تتجلى سوى بتكراره على ليفربول من أجل تقليص الفارق بينهم وبينه إلى أربع نقاط فقط والعودة بقوة إلى المنافسة على لقب الدوري. التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم: يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي: يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني. بينما يدخل فريق مانشستر سيتي هذة المباراة بتشكيل مكون من:- حارس المرمى: ايديرسون خط الدفاع: دانيلو - أيمريك لابورت - فينسينت كومباني - كايل والكر خط الوسط: دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا الهجوم: ليوري ساني - جابرييل خسيوس - رحيم سترلينج موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:- البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي العشرون) القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2 ملعب المباراة:- الاتحاد معقل مانشستر سيتي المعلق:- رؤوف خليف يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي kora star | yalla shoot مباريات اليوم السبت 3-1-2019| بث مباشر beIN sports HD2 مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كول كورة |رابط الأسطورة الجديد كورة لايف بدون تقطيع، تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وسنقوم بعرض البث المباشر فور بدأ المباراة.

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