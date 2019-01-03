اونلاين | الآن بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Live رابط سريع الأسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي Live رابط سريع الأسطورة يلا شوت الجديد كورة ستار liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح والتي تقام مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يكون موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضًا الساعة الثانية عشرة صباحاً من يوم الجمعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منقولة أيضًا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل ليفربول مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي،

أملا في تحقيق الفوز لمواصلة التغريد منفردًا في صدارة ترتيب جدول البريمييرليج.

ويكون فوز ليفربول أو التعادل على أقل تقدير في هذه المباراة، سوف يضمن له بنسبة كبيرة للغاية التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي، وذلك على الرغم من تبقي 17 جولة كاملة بعد هذه المباراة في الأشهر القليلة القادمة من العام الحالي 2019.

وكانت مباراة الذهاب عل ملعب الأنفيلد في الدور الأول قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، علمًا بأن هذه المباراة قد شهدت وقتها إضاعة فريق مانشستر سيتي ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة عبر النجم الجزائري رياض محرز.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول

بقيادة كلوب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

بينما يبدو مانشستر سيتي في وضعية ليست مثالية نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة، على الرغم من أن السيتي قد استعاد عافيته أخيراً في الجولة الماضية من الدوري بعدما فاز خارج أرضه على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتترقب العيون المواجهة العربية الخالصة، والتي سوف تجمع بين النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول من جهة، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن يبدأ السيتي اللقاء بقيادة جوارديولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إِيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / إيميريك لابورت / فابيان ديلف.

خط الوسط: فرناندينيو / ديفيد سيلفا / كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز / رحيم ستيرلينغ / سيرجيو أجويرو.