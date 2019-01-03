اونلاين | كورة لايف - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الليفر ومان سيتي كورة ستار live

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تمكن ليفربول من تحقيق الفوز على مانشستر سيتى بنتيجة 2 – 1، فى المباراة التى جمعتهما فى يوليو الماضى بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، ونجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الأول لـ"الريدز".

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب توتنهام والذي يأتي خلف الريدز بفارق 6 نقاط فقط ويأتي من خلفهم مانشستر سيتي والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 13 هدف يحتل بها المركز الثالث خلف نجم مانشستر سيتي اوباميانج برصيد 14 هدف ومثلها لنجم توتنهام هاري كين تجعلهما في المركز الاول امام الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف. القنوات النقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم: يمكنكم متابعة مباراة الريدز أمام مانشستر سيتي عبر موقعنا "الخليج 365", وتأتى المباراة عبر قناة Bein Sport 2 HD المالكة لحقوق البث المباشر لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز, ويمكنكم متابعة اللقاء أيضا على واحدة من القنوات المفتوحة القنوات "المجانية" ناقلة لمباراة ليفربول و مانشستر سيتي قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6. قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500. قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12551 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4. موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي: 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . وتقام المباراة على ملعب الاتحاد معقل السيتي والذي يتسع إلى أكثر من 54 ألف مشجع, والذي يعطى مذاق خاص لمباريات فريق السيتيزن في الدوري الانجليزي, وكل الأمنيات من فريق عم الخليج 365 الرياضي بمشاهدة ممتعة للمباراة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بإعادة تحميل الصفحة (Refresh)

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