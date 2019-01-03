اونلاين | يلا شوت Liver.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين| كول كورة| KORA

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ولاشك أن فوز ليفربول فى مباراة اليوم سيعزز من حظوظه فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم، فى حين الهزيمة ستصعب كثيراً من مهمة مانشستر سيتى فى الحفاظ على اللقب.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على المثلث الهجومى الذى يضم محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو لمواصلة التفوق على مانشستر سيتى والعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث، علماً بأن الثلاثى تمكن من تسجيل 79 هدفاً فى جميع المسابقات العام الماضى.

يلا شوت Liver.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

دون عناء البحث من خلال الانترنت على رابط مشاهدة لمباراة محمد صلاح مع ليفربول اليوم, ستجد في أسفل هذة المقالة أسهل طريقة لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز, وذلك عن طريق رابط بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس 3/1/2019، وهي واحدة من أهم مباريات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي، وهذا اليوم هو أحد أيام الأسبوع الثاني في مرحلة العودة من الدوري الانجليزي، وإذا كنت من متابعي الدوري الانجليزي وعشاق الفرعون المصري كل ما عليك فعله هو العودة إلينا قبل المباراة بنصف ساعة فقط من أجل مشاهدة مباراة محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الانجليزي اليوم ”مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم”. يلا شوت Liver.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم| كورة لايف| كورة ستار| كورة اون لاين| كول كورة| KORA معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:- البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي والعشرين) القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2 ملعب المباراة:- الاتحاد معقل مانشستر سيتي المعلق:- رؤوف خليف موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر سيتي:- 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

ويأتي النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثلث بـ13 هدفاً خلف مع أوباميانج وهاري كين الذي يملك كل منهما في رصيده 14 هدفا ويصارع الفرعون المصري على الصدارة، ثم يأتي متأخراً رحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف ، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.