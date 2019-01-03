حكم بيراميدز والأهلي .. محترف "على الخط" فى السعودية .. ومتهم بالانتماء "للألتراس" فى صربيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الصربي دانيلو جروجيتش حكماً لمباراة بيراميدز والأهلي التى تقام، غداً ، الجمعة ، على ملعب الدفاع الجوي في إطار مؤجلات الاسبوع الثامن من بطولة الدوري.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم الحكام الذى يقوده جروجيتش ويضم كل من : ميلوفان ريستيتش، داليبور جورجفيتش، نيناد جوكيتش .

دانيلو جروجيتش يبلغ من العمر 42 عاماً حيث إنه من مواليد الثالث من مارس لعام 1976 ، وصل للتحكيم فى الدرجة الأولي عام 2009 وأصبح حكماً دولياً فى عام 2012 .

احترف جروجيتش التحكيم فى السعودية منذ العام الماضى وأدارة مباراة الهلال والفيصلي فى الجولة الـ 23 من مباريات الموسم الماضى للدوري السعودي للمحترفين.

وفى هذا الموسم ظهر جروجيتش حكماً رابعاً فى أكثر من مباراة فى الدوري السعودي، وجلس الصربي لمعاونة الحكم النرويجي سفاين موين بمباراة الفيصلي والاتفاف التى اقيمت فى الأول من نوفمبر من العام الماضى، كما كان قد جلس أيضاً على الخط بمعلونة المجري فيكتور كاساي حكم مباراة الهلال والإتحاد فى المباراة التى اقيمت فى الـ 25 من أكتوبر العام الماضي، وشارك أيضاً جروجيتش حكماً رابعاً فى مباراة الفتح والتعاون التى اقيمت فى الأول من ديسمبر الماضى .

وفى صربيا أدار جروجيتش هذا الموسم 10 مباريات فى الدوري الصربي منح خلالهم 44 إنذاراً وخمس ضربات جزاء ولم يشهر الكارت الأحمر فى أى مناسبة ، فيما أدار على الصعيد القاري مباراة ألاشكيرت الأرميني وسيلتك الأسكتلندي فى تمهيدي بطولة دوري أبطال أوروبا التى انتهت بفوز الثاني بثلاثية نظيفة.

وبحسب الموقع الألماني "ترانسفير ماركت" المختص بالإحصائيات فأن الحكم الصربي أدار "أوربيا" 229 مباراة فى تاريخه أشهر خلالهم 1044 كارت أصفر منهم 17 تحولو إلي طرد بالإضافة إلى 22 طرد مباشر واحتسب 58 ضربة جزاء.

وشارك "جروجيتش" فى إدارة مباريات الدوري والكأس في صربيا بالإضافة إلى المشاركة فى التحكيم بالدوري التمهيدي ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي علاوة على المشاركة بتصفيات أوروبا لمنتخبات الناشئين والشباب دون أن يسجل مشاركة ببطولتي كأس العالم والأمم الأوروبية ليكتفي فقط بالمشاركة بنهائيات الأمم الأوروبية تحت 17 عام التى اقيمت عام 2015 فى بلغاريا كظهوره الوحيد بالنهائيات.

اتهم جروجيتش فى عام 2012 بالانتماء إلى مجموعة ألتراس المنتمية لنادي بارتيزان بلجراد الصربي والتى تحمل اسم "جروباري" عقب ساعات من قيادته لمباراة بارتيزان بلجراد وفويفودينا فى الأسبوع الـ 23 من مبارايات الدوري الصربي موسم 2011-2012 والتى اقيمت تحديداً في الرابع من شهر أبريل 2012

وشهدت أحداث مثيرة حيث تقدم فويفودينا بهدف فى الدقيقة 29 وتعادل الذى كان يقوده المدرب الإسرائيلي أفرام جرانت فى الدقيقة 57 قبل أن يشهر جروجيتش بطاقتي طرد للضيوف مع احتساب ضربة جزاء بارتيزان لتنتهي المباراة بفوز الأخير 4-1 ويرفع الفارق مع ملاحقه سرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" إلي 8 نقاط.

وعقب نهاية المباراة نشرت مجموعة من الصحف الصربية على رأسها "تيلجراف" أدلة اعتربتها دامغة على انتماء الحكم لمجموعة "جروباري" ومن الملف التعريفي للحكم على حسابه الشخصي للحكم بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذى أكد على عضويته بمجموعة "جروباري" ليخضع الحكم إلى التحقيق ويؤكد أن الحساب الذى يخضع بالتحقيق بسببه مزيف.