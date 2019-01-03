اونلاين | بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى الدوري الانجليزي اليوم

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم:

يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي:

يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير

ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون

ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة

وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.

بينما يدخل فريق مانشستر سيتي هذة المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: ايديرسون

خط الدفاع: دانيلو - أيمريك لابورت - فينسينت كومباني - كايل والكر

خط الوسط: دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

الهجوم: ليوري ساني - جابرييل خسيوس - رحيم سترلينج

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

معلومات تهمك عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة لها:-

البطولة التي تلعب بها المباراة:- الدوري الإنجليزي الممتاز (الاسبوع الحادي العشرون)

القناة الأساسية الناقلة للمباراة:- Bein Sport HD 2

ملعب المباراة:- الاتحاد معقل مانشستر سيتي

المعلق:- رؤوف خليف