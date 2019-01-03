اونلاين | يلا شوت HD | مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الاسطورة بث مباشر | كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول Kora Online

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يمكنك الآن عبر موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بأفضل جودة ممكنه, وهي المباراة التي يخوضها اليوم النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 3 من يناير, وتأتيكم المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يلا شوت HD | مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الاسطورة بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين الدورى الانجليزى

التشكيل المتوقع للفريقين:

يبدأ ليفربول المباراة بتشكيلته المعتادة التي يعتمد فيها كلوب على مثلث الرعب الهجومي وأهم لاعبيه محمد صلاح, وتأتي تشكيلة الريدز كالآتي:

يحرس عرين ليفربول الحارس البرازيلي الرائع أليسون في بيكير

ويأتي أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار ناثانيل كلاين ، العملاق الهولندي فيرجيل فان دايك ، ديان لوفرين ، آندرو روبرتسون

ويتمثل خط وسط الريدز في الثلاثي الرائع نابي كيتا ، جورجينيو فينالدوم ، جيمس ميلنر العائد بقوة بعد إصابة

وفي الهجوم مثلث الرعب وأحد أفضل خطوط الهجوم في العالم محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني.

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بينما يدخل فريق مانشستر سيتي هذة المباراة بتشكيل مكون من:-

حارس المرمى: ايديرسون

خط الدفاع: دانيلو - أيمريك لابورت - فينسينت كومباني - كايل والكر

خط الوسط: دافيد سيلفا - فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا

الهجوم: ليوري ساني - جابرييل خسيوس - رحيم سترلينج

يلا شوت HD | مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الاسطورة بث مباشر | كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول Kora Online

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:

تأتي المباراة اليوم الخميس 3 يناير 2019، 27 ربيع الآخر 1440 هجريًا, 10 بتوقيت مصر، 11 بتوقيت السعودية

القناة الناقلة : بي ان سبورت 2

حكم المباراة: لم يحدد

الملعب: الاتحاد

المعلق: رؤوف خليف

ويدخل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول فى المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بـ13 هدفاً خلف أوباميانج نجم ىرسنال وهاري كين نجم توتنهام والذي يملك كلا منهما في رصيده 14 هدفا في صراع الصدارة على لقب هداف الدوري الانجليزي، ثم يأتي متأخراً خلفهم رحيم سترلينج فى المركز الثالث بـ9 أهداف، وفى المركز الرابع تواجد 4 لاعبين بـ8 أهداف لكل منهم وهم هازارد وريتشارليسون وويلسون وموراى.

تأتي مباراة اليوم للريدز وهو في حالة نشوة بعد تحقيق انتصار مهم على حساب آرسنال في الجولة الماضية من منافسات الدوري الانجليزي بـ 5 أهداف مقابل هدف واحد، وبهذا الانتصار ضمن ليفربول بقيادة محمد صلاح البقاء على صدارة جدول الترتيب برصيد نقطة 54، وبفارق 6 نقاط عن توتنهام الذي يأتي متأخراً في المركز الثاني حاليًا في الدوري بعد تخطيه لمانشستر سيتي في الجولات الماضية والذي يقد اداء متمز للغاية هذا الموسم .

وبنظره على منافس الريدز في مباراة اليوم نرى أن فريق مانشستر سيتي يعيش أيامًا سوداء من حيث الآداء والنتائج حتى الآن في هذا الموسم، فقد تمكن الفريق من جمع 47 نقطة بعد مرور 20 جولة، وذلك بتحقيق الفوز في 15 مباراة والتعادل في 2 أخرى، بينما تلقى 3 هزائم فقط في البريميرليج، ويحتل الفريق المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة فقط عن توتنهام صاحب المركز الثاني حيث يمتلك توتنهام 48 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لمباراة ليفربول (محمد صلاح) ومانشستر سيتي في الجولة الحادية والعشرون من منافسات أقوى دوريات العالم (البريميرليج), وستجدون البث المباشر أسفل المقالة وفي حالة توقف البث رجاءاً قم بتحديث الصفحة (Refresh)