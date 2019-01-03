اونلاين | «كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول ومان سيتي kora star | اون لاين لايف مشاهدة مباراة ليفربول ضد السيتي Bein Sport 2

وتتمثل أهمية مباراة اليوم لفريق ليفربول في أنه يريد تحقيق الفوز واغتنام الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو الصدارة وتوسيع الفارق مع منافسة الأقرب توتنهام والذي يأتي خلف الريدز بفارق 6 نقاط فقط ويأتي من خلفهم مانشستر سيتي والذي يسعى لإنتهاز فرصة سقوط أياً من الفريقين, كما تمثل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح في منافسته على تصدر قائمة هدافي الدوري الانجليزي والذي يمتلك في جعبته حتى الآن 13 هدف يحتل بها المركز الثالث خلف نجم مانشستر سيتي اوباميانج برصيد 14 هدف ومثلها لنجم توتنهام هاري كين تجعلهما في المركز الاول امام الفرعون المصري مما يشعل المنافسة والرغبة في إحراز المزيد من الأهداف.

«كورة ستار» .. بث مباشر لمباراة ليفربول ومان سيتي kora star

تابعونا اليوم على "الخليج 365 الرياضي" ومشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يونايتد اليوم الخميس 3-1-2019، فى الجولة الحادية والعشرون من الدورى الانجليزى لكرة القدم البريميرليج، ويسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز اليوم ومواصلة الآداء الذي أبهر به الجميع منذ بداية الموسم الذي جعله يعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 54 نقطة, اما فريق مانشستر سيتي يسعى تحسين موقعه فى الدورى والصعود إلى المركز الثاني الذي يحتله توتنهام بفرق نقطة واحدة فقط عن السيتيزن، وبنظره على مانشستر سيتي نجد أن الفريق يقدم عروض رائعة ولكنها لسيت كالمعتادة جعلته في المركز الثالث برصيد 47 نقطة فقط من مجموع 20 مباراة في هذا الموسم حتى الآن.