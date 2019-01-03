اونلاين | مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد بث مباشر bein sport | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد بث مباشر bein sport | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على منافسه فياريال اليوم الخميس 3 يناير 2019، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر لليجا الإسبانية، في مباراة هامة للميرينجي، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد بث مباشر bein sport | يلا شوت

الفريق الملكي يدخل مواجهة اليوم الخميس وعينه على النقاط الثلاث، من أجل العودة للمنافسة على لقب الليجا، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 29 نقطة جمعها الفريق من 8 انتصارات و5 تعادلات ومثلها من الهزائم، ويعول سولاري المدير الفني للريال كثيرا على قدرات الثلاثي كريم بنزيمة وجاريث بيل وإيسكو لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في الدوري الإسباني.

youtube HD | بث مباشر مباراة فياريال وريال مدريد yalla shoot

فياريال الفريق صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، ويحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و تعادلات و10 هزائم، ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، وتحسين موقفه أكثر في الليجا، كول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الخميس 3-1-2019 في الدوري الاسباني.

ريال مدريد نجح في الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب، بعدما فاز على العين الإماراتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف، الريال الذي نجح في استعادة بريقه بعد رحيل مدربه السابق لوبتيجي، سيكون حريصا على تحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم في سلم الترتيب وملاحقة البرسا من جديد على لقب الليجا، وسيبذل لاعبو الملكي قصارى جهدهم في مباراة اليوم للفوز، أووربيا يقدم الريال مستوى مميز ونجح في التأهل لدور الـ16 للبطولة بعدما تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، لايف الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي.

kora live.. مشاهدة مباراة فياريال وريال مدريد بث مباشر | بي أن سبورت | كول كورة

مباراة ريال مدريد وفياريال تنطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، اليوم الخميس 3 يناير 2019 عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي 3 ، beIN SPORTS HD 3 ، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019.