اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3 / 1 / 2019

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يلتقي فريقي ليفربول ومانشستر سيتي ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، الدور الثاني، يطمح الريدز ليفربول في واحدة من أهم مواقعة الكروية، أن يحسم اللقاء ضد نادي مانشستر سيتي، ويفوز عليه في أرضه وبين جماهيره، أو علي الأقل الخروج بتعادل، سيزيد به الفارق في النقاط، والذي تقلص بعد فوز السيتي في الجولة الماضية بعد تعثرات ماكانت لتحدث لفريق المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، ولكن حدثت، ونجح الليفر في إستغلالها بالشكل الأمثل، ويأمل الفريق بقيادة المصري محمد صلاح اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية من ملعب الفريق الوصيف، فهل ينجح أم سيكون لنادي مانشستر سيتي الغلبة في هذا اللقاء، خصوصا أنه يعي أن اللقاء حاسم وأن الفوز يقرب النقاط بينه وبين فريق ليفربول، والذي يسير بخطي جيدة، ولا يمكن أن يتعثر بسهولة، وسيحاول الجزائري رياض محرز برفقة زملاءه الفوز علي ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس

تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر

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