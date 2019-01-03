اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية