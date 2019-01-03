اونلاين | youtube HD | بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

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نقدم لكم موعد خدمة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم الخميس 3-1-2019 في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/20129، التي تقام فى العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث أن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، تأتي ضمن مباريات الأسبوع الواحد والعشرون من الدوري، والتي تقام على أرضية ملعب الإتحاد، في قمة مباريات هذه الجولة، والتي يبحث من خلالها كل فريق على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول مباشرة، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora live

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السيتي يدخل مباراة اليوم على ملعبه الاتحاد، وهو يمني النفس بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقائين وتلقى 3 هزائم، السيتي لن يقبل في مباراة اليوم بأي شي سوى الفوز من أجل تقليص الفارق مع الريدز، والعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الإسباني جوارديولا المدير الفني للفريق يخطط لاصطياد ليفربول في مباراة اليوم والثأر من الخروج الاوروبي في الموسم المقبل من دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم yalla shoot

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ليفربول متصدر البريمير ليج برصيد 54 نقطة، جمعها الفريق من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 مباريات، ولم يتلقى لاي هزيمة في الدوري حتي الآن، ويقدم الفريق مسيرة مميزة للغاية، الريدز يسعى للانفراد في القمة وتحقيق فوز جديد على السيتي، ولن يقبل الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز بأي تعثر لفريقه، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، ونجح الفريق في تحقيق فوز عريض على أرسنال بخماسية في الجولة الماضية، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس في بث حي ومباشر.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة 22:00، في بث حي ومباشر بدون تقطيع عبر قناة بي ان سبورت اتش دي، ويسبقه الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي والذي يتواجد على رأسه النجم المصري محمد ابو تريكة.

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التقى ليفربول والسيتي من قبل في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 81 مباراة وفاز السيتي في 42 مباراة وتعادلا في 42 مباراة، ممايعني أن الريدز يتفوق بالضعف على السيتي في مواجهات الفريقين، كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في البريمير ليج.

وسيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يعود الفرعون المصري لمواجهة السيتي ، ويعد محمد صلاح عقدة لفريق السيتي حيث أنه سبق وأن أحرز 4 أهداف في شباك الفريق الإنجليزي بقميص الريدز من قبل، ويسعى صلاح لزيادة رصيد أهدافه واستعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 13 هدفا خلف أوباميانج وهاري كين أصحاب المركز الأول برصيد 14 هدف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس.