اونلاين | محمد صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3 - 1 - 2019 | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

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موقعة نارية ينتظرها عشاق كرة القدم في العالم، بين ليفربول بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح ومانشستر سيتي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 3 يناير 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، في مبارا مثيرة يترقبها عشاق البريمير ليج، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora live

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السيتي يدخل مباراة اليوم على ملعبه الاتحاد، وهو يمني النفس بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، ويحتل السيتي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 15 مباراة والتعادل في لقائين وتلقى 3 هزائم، السيتي لن يقبل في مباراة اليوم بأي شي سوى الفوز من أجل تقليص الفارق مع الريدز، والعودة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الإسباني جوارديولا المدير الفني للفريق يخطط لاصطياد ليفربول في مباراة اليوم والثأر من الخروج الاوروبي في الموسم المقبل من دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم yalla shoot

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | LiveHD7 | beIN SPORTS | mo salah

ليفربول متصدر البريمير ليج برصيد 54 نقطة، جمعها الفريق من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 مباريات، ولم يتلقى لاي هزيمة في الدوري حتي الآن، ويقدم الفريق مسيرة مميزة للغاية، الريدز يسعى للانفراد في القمة وتحقيق فوز جديد على السيتي، ولن يقبل الألماني يورجن كلوب مدرب الريدز بأي تعثر لفريقه، والحفاظ على سجله خالي من الهزائم، ونجح الفريق في تحقيق فوز عريض على أرسنال بخماسية في الجولة الماضية، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس في بث حي ومباشر.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة 22:00، في بث حي ومباشر بدون تقطيع عبر قناة بي ان سبورت اتش دي، ويسبقه الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي والذي يتواجد على رأسه النجم المصري محمد ابو تريكة.

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التقى ليفربول والسيتي من قبل في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 81 مباراة وفاز السيتي في 42 مباراة وتعادلا في 42 مباراة، ممايعني أن الريدز يتفوق بالضعف على السيتي في مواجهات الفريقين، كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في البريمير ليج.

وسيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يعود الفرعون المصري لمواجهة السيتي ، ويعد محمد صلاح عقدة لفريق السيتي حيث أنه سبق وأن أحرز 4 أهداف في شباك الفريق الإنجليزي بقميص الريدز من قبل، ويسعى صلاح لزيادة رصيد أهدافه واستعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 13 هدفا خلف أوباميانج وهاري كين أصحاب المركز الأول برصيد 14 هدف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس.