اونلاين | بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي

يلتقي في العاشرة مساء الخميس فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي وتقدم البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول متصدر الترتيب ومانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي.

تشهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي منافسة من نوع خاص سواء خارج الخطوط بين المدير الفني يورجن كلوب الذي حقق نتائج تاريخية حيث لم يخسر ليفربول أي مباراة بعد مرور 19 جولة من الدوري الإنجليزي وإستقبلت شباك الريدز 7 أهداف فقط بفضل دعم خط الدفاع بالعملاق الهولندي فان ديك وحارس المرمى البرازيلي توماس أديسون ، وبين المدير الفني بيب جوارديولا صاحب لقب العام الماضي وصاحب المركز الثاني هذا الموسم بفارق 7 نقاط بينه وبين الريدز متصدر جدول المسابقة وإن كان فريق توتنهام يحتل المركز الثاني مؤقتا بعد فوزه في مبارات أمس لتصبح مباراة ليفربول ومانسشتر سيتي اليوم الأربعاء فارقة بالنسبة لجوارديولا وفريقه فالخسارة تعني فقدان المنافسة بنسبه كبيرة حيث سيتسع الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر بـ 10 نقاط وسيحتفظ توتنهام بالمركز الثاني أما الفوز سيقلص الفارق بين السيتزن والريدزو لـ 4 نقاط ويشعل جدول المسابقة.

بينما تشهد مباراة ليفربول صراع فردي من جانب النجم المصري محمد صلاح على لقب الهداف حيث يسعى المهاجم الدولي المصري لمعادلة أرقام الثنائي أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام الذان رفعا رصيدهما من الأهداف لـ 14 هدف لكل منهما بينما رصيد أهداف محمد صلاح 13 هدفا حيث يسعى الفرعون المصري لحسم لقب هداف بطولة الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقب هدافه الموسم الماضي .

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي .

يذاع البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في قمة مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وهي المباراة التي ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على الدوري الإنجليزي كما ستشهد مواصلة مشوار التألق للنجم المصري العالمي محمد صلاح من أجل الصراع على لقب هداف البطولة في صراعة مع الثنائي هاري كين نجم توتنهام وأوباميانج نجم الأرسنال .

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي .