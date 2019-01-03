الان تتابع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يحل فريق ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتى على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 7 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن توتنهام الوصيف.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية حيث اكتسح ليفربول ضيفه أرسنال بنتيجة 5 ـ 1، بينما فاز مانشستر سيتي على ساوثهامبتون بنتيجة 3 ـ 1.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

من جهته، أشاد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بالثلاثي الهجومي لنادي ليفربول: المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وذلك قبل مباراة الفريق المنتظرة أمام مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن فان ديك قوله: تلقينا هدفًا أمام آرسنال، لكن كنا شبه مثاليين بعد ذلك، لقد اعترفنا بالهدف. كان هذا هو الشيء الوحيد. لكنه كان فوزًا مهمًا وأضاف: أنهينا العام 2018 بشكل جيد، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في ذلك.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

وواصل فان ديك: “الثقة شيء مهم بالتأكيد، نحن بحاجة إلى الاستمرار في فعل ما كنا نفعله، ستكون هناك انتكاسات، كما هو الحال دائمًا في الحياة، ولكنها الطريقة التي نتفاعل معها، وحتى الآن نقوم بعمل جيد”.

وأردف المدافع الهولندي: “في بداية الموسم كان الناس يقولون إن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو لم يقدموا عملًا جيدًا، لكنهم رائعون، ويمكن أن يكونوا غير قابلين للدفاع. إنهم مخيفون ويسعدني رؤية ذلك”.

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر 3-1-2019 الدوري الانجليزي

المباراة: مانشستر سيتي X ليفربول الأسبوع: 21

الملعب: إستاد الاتحاد

الحكم: انتوني تايلور

المعلق : رؤوف خليف

الموعد: الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

Sport TV 2

Sport Klub 1 Serbia

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

IRIB Varzesh

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1