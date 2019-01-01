فيديو مثير لميسي وزوجته في ليلة رأس السنة

شارك النجم ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة الأسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وزوجته أنطونيلا روكوزو بصور احتفالاتهم برأس السنة الجديدة 2019.

أنطونيلا روكوزو، نشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام، برفقة ميسى وأولاده وهم جالسين على الأريكة، وعلقت قائلة:"الأحد الأخير من 2018".

لم تكن تلك الصورة الوحيدة التى نشرها ليونيل ميسى، حيث سبق وأن أظهرت صورة آخرى رسم "تاتو" غريبًا نوعًا ، حيث اكتسى قدمه اليسرى حتى الركبة، وظهر فى الرسم كرة قدم ورقمه فى منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، حيث اكتست قدمه اليسرى بالكامل باللون الأسود وظهرت رسمه كرة قدم ورقم 10.

ظهر البرغوث، فى صورة آخرى رفقة زوجته وأبنائه، ارتدوا من خلالها ملابس الاحتفال بأعياد الميلاد، فيما ظهر خلفهما بابا نويل، وشجرة الكريسماس.