شارك النجم ليونيل ميسى، مهاجم برشلونة الأسبانى والمنتخب الأرجنتينى، وزوجته أنطونيلا روكوزو بصور احتفالاتهم برأس السنة الجديدة 2019.
أنطونيلا روكوزو، نشرت صورة لها عبر حسابها على انستجرام، برفقة ميسى وأولاده وهم جالسين على الأريكة، وعلقت قائلة:"الأحد الأخير من 2018".
لم تكن تلك الصورة الوحيدة التى نشرها ليونيل ميسى، حيث سبق وأن أظهرت صورة آخرى رسم "تاتو" غريبًا نوعًا ، حيث اكتسى قدمه اليسرى حتى الركبة، وظهر فى الرسم كرة قدم ورقمه فى منتخب الأرجنتين وفريق برشلونة، حيث اكتست قدمه اليسرى بالكامل باللون الأسود وظهرت رسمه كرة قدم ورقم 10.
ظهر البرغوث، فى صورة آخرى رفقة زوجته وأبنائه، ارتدوا من خلالها ملابس الاحتفال بأعياد الميلاد، فيما ظهر خلفهما بابا نويل، وشجرة الكريسماس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مثير لميسي وزوجته في ليلة رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.