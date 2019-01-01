رياضة | عاجل.. الأهلي يحدد 4 أسماء لحل أزمة الدفاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحدد 4 أسماء لحل أزمة الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم خط دفاع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لحل العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

ووضعت إدارة الأهلي 4 لاعبين للتعاقد معهم وحل أزمة قلب الدفاع في مقدمتها مواصلة التفاوض مع نادي سموحة من أجل الحصول على خدمات ياسر ابراهيم مدافع الفريق السكندري، والتفاوض مع وادي دجلة للتعاقد مع محمود مرعي، ودخل محمود البدرى لاعب الانتاج الحربي في الصورة بجانب والسورى أحمد الصالح مدافع النجمة اللبناني.

ويواجه النادي الأهلي أزمة كبيرة في التعاقد مع ياسر إبراهيم لاعب سموحة ومحمود مرعى لاعب وادي دجلة بسبب المبالغة المالية الكبيرة من قبل مسؤولي ناديهما من أجل التفريط في خدماتهم.

كما ينتظر الأهلي حسم موقف رامى ربيعه الذى مازال غامضا نظرا لاصابته المتكررة في العضلة الضامة وأن كان الاقرب هو خروج اللاعب للاعارة لأي نادى اخر حتي يستعيد مستواه والاطمئنان على إصابته المتكررة.

الأهلي يقيد صفقاته الجديدة استعدادا لموقعة بيراميدز

تفتح لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اليوم الثلاثاء باب الانتقالات الشتوية، وتستمر فترة القيد لمدة شهر كامل أمام أندية الدوري الممتاز، حيث سيكون من حق كل نادٍ تسجيل لاعبين.

وتقرر منع عدد من الأندية القيد فى تلك الفترة، حيث شهدت الساعات الأخيرة محاولات من قبل الأندية مع مسئولو اتحاد الكرة لقيد الصفقات الجديدة مع تقديم شيكات مستحقة الدفع لبعض اللاعبين عن مستحقاتهم المالية المتأخرة ممن صدرت لهم قرارات نهائية من لجنة شئون اللاعبين.

وعلى ذات الصعيد، تقرر مشاركة أى لاعب يتم قيده مع ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة أن هناك بعض الأندية اعترضت على مشاركة الصفقات الجديدة مع بعض الأندية المؤجل لها مباريات فى الدور الأول للدورى مثل الأهلى والإسماعيلى، لتقرر الجبلاية بصفة رسمية مشاركة الصفقات الجديدة مع أنديتها بعد إنهاء إجراءات القيد لها.

ومن المقرر أن يقيد مسؤولو الأهلي الصفقات الجديدة في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز وهم محمد محمود ومحمود وحيد ورمضان صبحي وجيرالدو والسلمي.

كما سيتم قيد اللاعبين الذين لم يتم قيدهم الصيف الماضى أمثال صالح جمعة والنيجيري أجاي فيما سيتحدد مصير الثنائي عمرو جمال وعمرو بركات المُقيّد ضمن قائمة الإنتظار خلال الساعات المقبلة.