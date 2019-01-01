رياضة | "شلونجو" على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شلونجو" على رأس قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير يانفيسكى، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة للدوري العام. وضمت قائمة الإسماعيلي 20 لاعبا وهم:- حراسة المرمى : محمد فوزي – محمد مجدي. خط الدفاع : باهر المحمدى – أحمد أيمن – ريتشارد بافور – محمد مجدى – محمود متولى – محمد هاشم – طارق طه. خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد الضرف – محمد صادق – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد الشامي. خط الهجوم : بينسون شلونجو – شكري نجيب.

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