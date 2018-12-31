صور.. اقبال كثيف من أعضاء صيد المحلة على احتفالات الكريسماس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد نادي صيد المحلة احتفالات صاخبة قام مجلس ادارة النادي بتنظيمها لأعضاء النادي احتفالا برأس السنة وتضمنت الاحتفالات فقرات خاصة بالأطفال بالإضافة لفقرات غنائية من جانب اللجنة الفنية بالنادي. من جانبها اكدت مجدة الخواجة عضو مجلس ادارة النادي ان تنظيم هذه الاحتفالات ماهي الا محاولة لرد الجميل لأعضاء الجمعية موجهة الشكر لكل من ساهم في نجاح الاحتفال وخروجها بالشكل الذي يليق باسم ومكانة النادي

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

احتفالات نادى صيد المحلة بأعياد الكريسماس

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