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شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطارد درة مدافع دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى أحمد درة مدافع فريق دمنهور عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة ، بعد ظهوره بمستوى متميز فى مباريات فريقه الذى ينافس بدوري القسم الثاني.
درة مدافع دمنهور
وطالبت عدد من أندية الدوري الممتاز التعاقد مع مدافع دمنهور للاستفادة من امكاناته ، لاسيما وأنه سبق أن لعب فى دوري الأضواء والشهرة مع فريق حرس الحدود فى عصره الذهبي.
درة
درة أكد أن تعاقده مع دمنهور مستمر حتى نهاية الموسم المقبل ، وأنه لن يتعجل فى حسم مصيره ، مؤكدا انه سيدرس جميع العروض المقدمة إليه ، والانتقال لفريق الذى سيشعر معه باستقرار.
درة مع الحرس
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