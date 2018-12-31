شكرا لقرائتكم أندية الممتاز تطارد درة مدافع دمنهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى أحمد درة مدافع فريق دمنهور عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة ، بعد ظهوره بمستوى متميز فى مباريات فريقه الذى ينافس بدوري القسم الثاني.



درة مدافع دمنهور

وطالبت عدد من أندية الدوري الممتاز التعاقد مع مدافع دمنهور للاستفادة من امكاناته ، لاسيما وأنه سبق أن لعب فى دوري الأضواء والشهرة مع فريق حرس الحدود فى عصره الذهبي.



درة

درة أكد أن تعاقده مع دمنهور مستمر حتى نهاية الموسم المقبل ، وأنه لن يتعجل فى حسم مصيره ، مؤكدا انه سيدرس جميع العروض المقدمة إليه ، والانتقال لفريق الذى سيشعر معه باستقرار.