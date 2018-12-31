رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجمي الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجمي الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسؤولو نادي الهلال السعودي على إعارة الثنائي عبدالرحمن اليامي ومهند فلاته للنادي أهلي جدة مقابل الحصول على خدمات مهند عسيري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودي أن الهلال أرسل موافقته للنادي الأهلي الذي سيحدد موقفه النهائي، بعد عودة الفريق من الإجازات.

كانت مفاوضات قد بدأت بين الأهلي والهلال خلال فترة تواجد ماجد النفيعي رئيسًا للنادي الأهلي.

وسينتظر الأهلي استطلاع رأي المدرب جويدي مجددًا، في وجود عبدالله بترجي رئيس النادي الحالي.

ويرغب الأهلي في رحيل مهند عسيري مهاجم الفريق بسبب مشاكله مؤخرًا مع المدرب غويدي، التي تكررت أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، بخلاف قلة مشاركاته.