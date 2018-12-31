رياضة | عاجل.. إصابة نجل أبوتريكة بـ"ذبحة صدرية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجل أبوتريكة بـ"ذبحة صدرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض سيف أبوتريكة نجل محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر للإصابة بذبحة صدرية خلال الساعات القليلة الماضية.

نجل أبو تريكة مرشح للانضمام إلى منتخب مصر

بات سيف نجل محمد أبو تريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مرشحا للانضمام إلى منتخب مصر للناشئين مواليد 2001، والذي يقوده ربيع ياسين، خلال الفترة المقبلة.

ويقدم نجل أبو تريكة، مستوى جيدا مع فريق العربي القطري، ليخطف أنظار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، الذي يسعى للاستقرار على أفضل قوام خلال الفترة المقبلة، بقيادة ربيع ياسين.

أبوتريكة يعود للملاعب ويقود منتخب نجوم إفريقيا أمام السنغال 2002

شارك محمد أبوتريكة مع منتخب نجوم إفريقيا في المباراة الاستعراضية الوديدة أمام نجوم السنغال 2002 على هامش حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 8 يناير لاختيار أفضل لاعب بإفريقيا.

ويضم منتخب نجوم إفريقيا أبوتريكة ووأوستن جاي جاي أوكوشا ومايكل إيسيان ونور الدين نايبت والحبيب كولو توريه وجيريمي نجيتاب وصامويل كافور ومارك فيش والفرنسي مارسيل ديساييه وفلورنت مالودا وتوماس نكونو.

أمام منتخب السنغال 2022 فيقوده الحاجي ضيوف وهنري كمارا ونجوم إنجاز الوصول لربع نهائي كأس عالم 2002.

ويتنافس محمد صلاح في حفل الكاف مع لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا وهم وليد سليمان (الأهلي - مصر)، رياض محرز (مانشستر سيتي - الجزائر)، ساديو ماني (ليفربول - السنغال)، مهدي بن عطية (يوفنتوس - المغرب)، دينيس أونيانجو (صن داونز - أوغندا)، أنيس البدري (الترجي - تونس)، بيير أوباميانج (أرسنال - الجابون)، أليكس أيوبي (أرسنال - نيجيريا)، أندري أونانا (أياكس - الكاميرون).