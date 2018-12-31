رياضة | خبيرة أبراج تصدم عمرو أديب حول بطل الدوري.. والإعلامي يعلق (فيديو)

توقعت بسنت يوسف خبيرة الأبراج وعلم التاروت تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري في الموسم الكروي الحالي 2018 -2019.

وسأل الإعلامي عمرو أديب خبيرة علم التاروت والأبراج "بسنت يوسف" خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر" عن الفريق الفائز بالدوري المصري في الموسم الحالي وردت قائلة: " أوراق التاروت تشير إلي تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم".

ورد عليها "أديب" مندهشًا: " بعد ده كله الأهلي سيفوز بالدوري .. ده في المركز السادس وتعادل مع الداخلية..يادي الليلة اللي مش هتعدي"، وردت عليه: " في حاجة هتتغير وأنا شايفة الأهلي ينتفض".

يذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة ،بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 30 نقطة، ويتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

تعادل الأهلي والداخلية

وتعادل الأهلي مع نظيره الداخلية 2/2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018 -2019.

الداخلية يفشل في التخلص من عقدة السنوات الأربعة أمام الأهلي

سجل أحمد الشيخ الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 49، وتعادل حسام باولو للداخلية في الدقيقة 56، وأضاف حسين رجب الهدف الثاني للفريق الشرطي من تسديدة قوية في الدقيقة 80 ، وتعادل أيمن أشرف للأحمر في الوقت بدل الضائع.

وفشل فريق الداخلية في التخلص من "عقدة" السنوات الأربعة أمام الأهلي، حيث لم يفز الفريق الشرطي، أمام المارد الأحمر منذ فوزه بهدف دون رد في لقاء الجولة 13 للدوري الممتاز في 17 مارس 2014.

وتقابل الأهلي والداخلية في 14 مباراة بالدوري المصري فاز الأهلي في 10 مباريات وخسر مباراتين، وحسم التعادل في مباراتين.

الأهلي يبرر التعادل أمام الداخلية

وقال محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على الداخلية في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

وأضاف يوسف: "أهدرنا العديد من الفرص اليوم وكان بإمكاننا الخروج بالنقاط الثلاث، ولكن المهم أيضا أننا لم نخسر في لقاء اليوم، خاصة أن الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي لا تتحمل أي خسارة".

وأوضح محمد يوسف أن الأهلي قدم عرضًا طيبًا ولكن منحنا المنافس هدية في الشوط الثاني، وهو ما نتج عنه الهدف الأول للداخلية في توقيت صعب جدًا بلغة كرة القدم في المباراة.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي إلى أن ظروف إصابة أحمد فتحي في العضلة الأمامية في الشوط الثاني دفعته لإجراء تغيير اضطراري بالدفع بكريم نيدفيد على حساب "فتحي" مع استمرار الدفع بمحمد هاني في مركزه كمدافع صريح، موضحا أنه دفع بعلي معلول على حساب أحمد علاء؛ من أجل تشكيل جبهة قوية في الناحية اليسرى، وظهر اللاعب التونسي بشكل جيد جدًا ولعب دورا مؤثرا في الهدف الثاني الذي أحرزه أيمن أشرف.

وتابع محمد يوسف أن الدقائق الـ25 الأخيرة من المباراة كانت كافية للتسجيل أكثر من مرة، في ظل الفرص التي تسابق لاعبو الأهلي على إهدارها مؤكدًا أنه توقيع سيناريو المباراة التي شهدت تكتلات دفاعية من جانب لاعبي الداخلية الذين اعتمدوا على الدفاع الصريح مع اللعب على الهجمات المرتدة.

وختم محمد يوسف: "لا أرغب في الحديث عن التحكيم ولكن الأمر الذي أود الإشارة إليه هو أن حكم المباراة أعلن 5 دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع في الشوط الثاني، ولكن الدقائق الخمس لم تُلعب كاملة؛ بسبب إصابة أحد لاعبي الداخلية".