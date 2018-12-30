رياضة | بدأت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي كورة اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي كورة اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بورنموث، مساء اليوم، فى ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة عروضهم القوية منذ رحيل جوزيه مورينيو وتعيين أولى جونار سولشاير الذى حقق انتصارين متتاليين منذ قدومه على حساب كارديف 5/1 وهدرسفيلد 3/1 على الترتيب.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي
ومن جانبه، قال أولي جونار إن المباراة قد تشهد عودة روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وأنطونى مارسيال بعدما شاركوا فى التدريبات بدءًا من الخميس الماضى، وطالبهم باستغلال الفرص وسرعة اقتناص الكرة لتحقيق الفوز.
مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتى بورنموث فى المركز 12 برصيد 26 نقطة.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
اليونايتد قادم من فوز عريض على هيديرسفيلد بثلاثة اهداف مقابل لا شئ في الاسبوع الماضي، ونجح الفريق في تحقيق نتائج مميزة منذ تولي النرويجي سولسكاير المهمة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ويحتل الفريق المركز السادس في البريمير ليج حاليا برصيد 32 نقطة، جمعها الفريق من الفوز في تسع مباريات وتعادل في 5 لقاءات وخسر في 5 مواجهات أيضا، ويسعى لاستغلال سقوط الجانرز بالأمس امام ليفربول والزحف نحو المركز الخامس، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم الأحد yalla shoot.
بورنموث يمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم للمركز السابع، حيث يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة جمعها الفريق من الفوز في ثماني مباريات وتعادل في مباراتين بينما خسر في تسع لقاءات، ويقدم الفريق مستوى جيد خلال الموسم الحالي هذا العام، الأسطورة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | بدأت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي كورة اون لاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.