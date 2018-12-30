رياضة | بدأت الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي كورة اون لاين

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يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بورنموث، مساء اليوم، فى ختام مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة عروضهم القوية منذ رحيل جوزيه مورينيو وتعيين أولى جونار سولشاير الذى حقق انتصارين متتاليين منذ قدومه على حساب كارديف 5/1 وهدرسفيلد 3/1 على الترتيب.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

ومن جانبه، قال أولي جونار إن المباراة قد تشهد عودة روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وأنطونى مارسيال بعدما شاركوا فى التدريبات بدءًا من الخميس الماضى، وطالبهم باستغلال الفرص وسرعة اقتناص الكرة لتحقيق الفوز.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بينما يأتى بورنموث فى المركز 12 برصيد 26 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بث مباشر اليوم 30-12-2018 الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة