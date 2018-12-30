رياضة | عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع "بوجبا" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع "بوجبا" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سرية تامة نجح مسؤولو نادي الزمالك في الحصول علي توقيع عبدالله الونش الشهير ببوجبا صانع ألعاب نادي دمنهور لمدة خمس مواسم في صفقة انتقال حر.

وكان الونش البالغ من العمر 24عاما ضمن اهتمامات المسؤوليين في ناديي الاسماعيلي وبتروجيت خلال الايام الماضية الا ان الاتصالات المكثفة التي اجراها امير مرتضي المشرف علي قطاع الكرة مع اللاعب ومن ثم رغبته في اللعب للزمالك حسمت صفقة انتقالة للقلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن نجم دمنهور والشهير ببوجبا قد لعب لأندية سموحة وأبوقير والقناة ولازال يتبقي في عقدة ثلاثة أشهر فقط مع ناديه.

ويسعي مسؤولو الابيض في إنهاء الصفقة نهائيآ خلال الساعات القادمة مع مسؤولي دمنهور تمهيدآ لقيدة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.