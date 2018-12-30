اونلاين | يوتيوب HD | كورة لايف | مباراة الهلال والتعاون بث مباشر .. live kora | مشاهدة مباريات الدوري السعودي اليوم

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تنطلق اليوم مبارة قوية يترقبها عشاق الكرة السعودية، حيث يحل فريق الهلال ضيفا صعب المنال على نظيره التعاون، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة 17:00، السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة 18:00، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري السعودي "دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"، في مباراة نارية مرتقبة، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الأحد kora live

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على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية يحل الزعيم ضيفا صعب المنال على نظيره التعاون اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018، الهلال متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي يدخل مباراة اليوم، وهو عازما على تحقيق الفوز، من أجل الابتعادى بالصدارة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي تعثر في أخر مبارياته امام الفتح بالتعادل السلبي، الهلال نجح في حسم كلاسيكو الكرة السعودية لصالحه في الجولة الماضية، بعد ماراثون طويل، بعدما فاز 4-3، في مباراة ماراثونية، وسيعول خيسوس المدير الفني للفريق كثيرا على قدرات القاطرة البشرية الفرنسي جوميز مهاجم الفريق، وحقق الهلال 11 انتصارا وتعادلين في بطولة الدوري السعودي، وتلقى هزيمة وحيدة أمام الحزم، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر yalla shoot

على الجانب الأخر، يدخل فريق التعاون مباراة اليوم وهو في المركز الرابع برصيد 24 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما كان قد تلقى الهزيمة في اربع مباريات، وسيتسلح في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع ثلاث نقاط غالية من الزعيم، بث الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم الأحد في الدوري السعودي.

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ويفتقد الزعيم في مباراة اليوم لنجم الفريق عمر عبد الرحمن عموري الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه امام الشباب السعودي، وستنقل مباراة الهلال ضد التعاون في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة 17:00 السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة 18:00 اليوم الأحد 30-12-2018 ، عبر قناة السعودية الرياضية صاحبة الحق في بث مباريات الدوري السعودي، دوري بلس مشاهدة مباراة الهلال والتعاون اليوم الأحد في الدوري السعودي.