اونلاين | بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون bein sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون كورة لايف FREE HD .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون bein sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق مانشستر سيتي الانجليزي ضيفا صعب المنال على نظيره فريق ساوثهامبتون في الرابعة والربع عصرا اليوم الاحد 30 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 30-12-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي قادم من هزيمة صعبة أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ليتراجع الفريق للمركز الثالث في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، وسيسعى الفريق لاستغلال هزيمة توتنهام واستعادة المركز الثاني اليوم في حالة تحقيق الفوز على ساوثهامبتون، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون yalla shoot

ساوثهامبتون صاحب المركز الـ17، يسعى لتحسين وضعه وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم على حساب السيتي، وحقق خمس عشرة نقطة جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في ستة لقاءات بينما تلقى الهزيمة في عشر مواجهات، كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي .

وتنطلق مواجهة مانشستر سيتي و ساوثهامبتون في الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة والربع بتوقيت مكة اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي 2 ، beIN SPORTS HD 2 .