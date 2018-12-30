شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات جادة مع المغربى خالد بوطيب، مهاجم مالاتيا سبور التركى، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم هجوم الفريق الأبيض، بعد موافقة السويسرى جروس على استقدام اللاعب مع الموافقة على رحيل زميله بالفريق حميد أحداد، الذى فشل فى إثبات نفسه داخل القلعة البيضاء وبات أول الراحلين عن القلعة البيضاء.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن خالد بوطيب مهاجم الزمالك المنتظر..

ولد خالد بوطيب يوم 24 أبريل عام 1987 (31 عاما) بفرنسا لأب وأم مغربيين، ورغم حصوله على الجنسية الفرنسية إلا أنه فضل تمثيل المنتخب المغربى.



خالد بوطيب

استدعي بوطيب لأول مرة لتمثيل منتخب المغرب فى مباراته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 أمام الرأس الأخضر، حل بديلًا فى تلك المباراة وانتهت بالفوز بنتيجة 1–0.

يستعد الزمالك لتقديم عرض رسمى بقيمة 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع المهاجم الدولى المغربى .



بوطيب

يعد الدولى المغربى أحد أبرز لاعبى منتخب بلاده وصاحب هدف المغرب فى مرمى إسبانيا بكأس العالم في روسيا 2018.

لعب خالد بوطيب للعديد من الأندية الفرنسية فى الدرجة الثانية ولناديى أجاكسيو وستراسبورج بالدورى الفرنسى.



بوطيببب

سجل بوطيب17 هدفاً من أصل 51 مباراة شارك فيها مع فريقه التركي منذ عام 2017 وسجل هذا الموسم 5 أهداف.