ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن محمد صلاح بعد خماسية آرسنال؟!

نجح الدولي المصري محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي، للفوز على نظيره أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس ضمن منافسات الجولة العشرين للبريمير ليج.

وسجل صلاح في شباك أرسنال ليصل إلى هدفه الـ13 متساويا مع أوباميانج مهاجم أرسنال وهاري كين مهاجم توتنام في ترتيب هدافي المسابقة، وساهم في حفاظ فريقه على قمة الدوري بعدما أصبح رصيد ليفربول 54 نقطة، ليوسع الريدز الفارق مع توتنهام الوصيف إلى تسع نقاط.

وهنا نسعرض كيف تناولت الصحف الإنجليزية أداء صلاح أمام آرسنال؟

ديلي ميل: “صلاح – فيرمينو – شاكيري .. ليفربول في الصدراة”

ذا صن: “هاتريك فيرمينو.. وصلاح وماني يسجلان”

ديلي ستار: “صلاح مثير”.. أثبت صلاح أنه ليس لاعب الموسم الواحد في ليفربول بعدما واصل أهدافه مع الريدز بالتسجيل أمام آرسنال من ضربة جزاء وعاد لقمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا.

إكسبريس: “صلاح يعاقب مدافع آرسنال”

ميرور: “صلاح يسجل للمرة الرابعة”