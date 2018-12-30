اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018 تويتيش يلا شوط .. كورة ستار مباراة مان سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018 تويتيش يلا شوط .. كورة ستار مباراة مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في تمام الساعة 4:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:15 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي2 تنطلق مباراة كرة القدم بين فريقي مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الأسبوع العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم كروي شاق على الفرق، ونتابع معكم كل جديد حول نادي مانشستر سيتي الذي واجه ثلاثة خسائر في جدول الترتيب في المواجهات الأخيرة3

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر اليوم الأحد

23 مواجهة بين الناديين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، تبدأ تلك المواجهات من عام 2010 وحتى الآن، والنتائج تصب في صالح نادي السيتي، حيث فاز في ثلاثة عشر مباراة على ساوثهامبتون، وفاز الأخير في ست مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، ونتابع معكم مباراة قوية ونرصد التفاصيل.

نادي كرة القدم الإنجليزي الشهير مانشستر سيتي تأسس في عام 1880، وله ملايين الجماهير على مستوى العالم، وعرف نادي مانشستر سيتي بحوزه على العديد من البطولات، نرصد لكم ونتابع معاً أخبار نادي مانشستر سيتي وبطولاته، ونتعرف على البطولات التي حاز عليها فريق مانشستر سيتي وتاريخ الفريق، فقط تابع معنا في هذا التقرير للتعرف على المزيد عن مانشستر سيتي.

تويتيش يلا شوط .. كورة ستار مباراة مان سيتي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

مانشستر سيتي Manchester City F.C عرف قديماً بإسم سينت ماركس، وتم تغييره في عام 1887 إلى نادي أدرويك،، وفي عام 1894 أطلق عليه إسم مانشستر سيتي، والمعروف به حتى الآن، وكان يلعب النادي في ملعب ماين رود منذ عام 1913، ومن ثم انتقل النادي للعب مبارياته في ملعب مدينة مانشستر في عام 2003.

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

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بطولات مانشستر سيتي

حاز الفريق على العديد من البطولات، وكانت أواخر الستينيات، وبداية السبعينات، هي الفترة الأكثر نجاحاً قديماً لمانشستر سيتي، وقد فاز النادي فيها بالعديد من الألقاب من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما حاز على كأس الكؤوس الأوروبية.

أصبح نادي مانشستر سيتي أغنى الأندية في العالم بعدما قام بشراء مجموعة أبوظبي الاتحاد للتنمية والاستثمار، وفي عام 2011 فاز النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي، ثم الدوري الممتاز، ثم كأس رابطة الأندية الإنجليزية، وينتظر عشاق نادي مانشستر سيتي المزيد من البطولات والإبداع في المباريات.

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أعلن المدير الفني لنادي مان سيتي جوارديولا، أن النادي مستعد وعلى أتم جاهزية لمباراة اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسوف نتابع معكم مبارة هامة بين المان سيتي ونادي ساوثهامبتون، بعد سلسلة الهزائم لنادي السيتي التي وصلت لثلاث مباريات حتى الآن، ونادي السيتي يحتل المركز الثالث، وسوف يقفز للمركز الثاني في حالة الفوز.