اونلاين | بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري بلس|مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر KSA SPORTS| بث مباشر دون تقطيع

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يستضيف فريق التعاون في الساعة الخامسة مساء اليوم نظيره الهلال السعودي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

ويأمل التعاون في تحقيق الفوز بعد الإخفاقات الأخيرة لأن الفوز يعني التواجد ضمن ثلاثي قمة الدوري السعودي أما الهلال فيحاول الهلال استمرار مسيرة تفوقه خلال لقاءات الفريقين السابقة.

بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين دوري بلس

ترتيب الهلال والتعاون في الدوري السعودي

يحتل نادي التعاون المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 24 نقطة من 7 مباريات فوز وتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 4 مباريات، بينما نادي الهلال في صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة من 11 فوز وتعادل في مبارتين وتلقى هزيمة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر KSA SPORTS

وفاز الهلال على التعاون 4-3 في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي في الدوري السعودي ثم كرر الفوز بهدف نظيف في الدور الثاني.

ويخطط نادي الهلال متصدر الدوري السعودي إلى الاستفادة من تعثر النصر صاحب الوصافة عندما يواجه التعاون، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وفاز الهلال السعودي على الأهلي بنتيجة 4/3 في الجولة الماضية على خلال التعاون الذي سقط في مباراتين متتاليتين أمام الرائد والقادسية واحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الهلال والتعاون

وتشهد مباراة اليوم صراعًا خاصًا بين البرتغالي جورجي جيسوس ومواطنه بيدرو إيمانويل، اللذين يقودان الدفة التدريبية للهلال والتعاون.

وتقام مباراة الهلال والتعاون الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون

وتبث مباراة الهلال والتعاون على قناتي KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD، بصوت مشاري القرني وأحمد النفيسة.

ويطمع نادي الهلال السعودي في الفوز بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بينما يرغب فريق التعاون في تقديم أداء مميز والاستمرار في الصراع على المراكز الأولى.

وسيتم إذاعة مباراة التعاون والهلال مجانًا عبر تطبيق دوري بلس، بجانب قنوات "Test sport HD" على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.

تاريخ التعاون أمام الهلال السعودي

لعب التعاون 16 مباراة أمام الهلال في الدوري السعودي فاز لقاء وتعادل 3 مباريات، وخسر 12 مباراة.

وسقط نادي التعاون في مباراتين متتاليتين في دوري المحترفين السعودي لأول مرة له منذ أكتوبر 2017.

وأحرز نادي التعاون في كل مباراة من آخر 6 مباريات لعبها في دوري المحترفين السعودي بمجموع 12 هدفاً بينما فاز الهلال في آخر 9 مباريات لعبها كفريق ضيف في الدوري السعودي فاز 7 مباريات وتعادل مباراتين.

ويعد الهلال السعودي هو الفريق الوحيد الذي سجل في جميع مبارياته الـ14 هذا الموسم في الدوري السعودي

وسجل الهلال السعودي في الدوري 32 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً بينما التعاون أحرز 29 هدفاً واستقبلت شباكه 16 هدفاً

آخر مباراة جمعت بين الهلال والتعاون انتهت لصالح الهلال بهدف نظيف في الدور الثاني من الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وقرر البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال السعودي الاستعانة برباعي من الفريق الثاني، قبل مواجهة التعاون في الجولة الخامسة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواجد رباعي الهلال السعودي نواف شراحيلي وسالم السليم ومحمد الدوسري ومحمد القنيعان في تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة التعاون في الساعة الخامسة مساء اليوم من الدوري السعودي.

وأكد عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي أن الدوري السعودي الأقوى عربيًا منذ 2012.

وكشف عن أن الدوري السعودي يسير على خطى الدوري الإنجليزي في الاحترافية، حيث يمتلك لاعبين ومدربين محترفين على أعلى مستوى، فضلا عن وجود 5 فرق كبرى تنافس على بطولة الدوري السعودي.