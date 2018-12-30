رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

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يشهد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 صراعًا مثيرًا بين 3 لاعبين هذا الموسم للفوز بلقب هداف البريميير ليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

ويتنافس محمد صلاح نجم ليفربول مع هاري كين وأوباميانج على انتزاع صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

وسجل محمد صلاح هدفه الـ13 في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019 في مباراة أرسنال ليتساوى مع هاري كين نجم توتنهام وأوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 13 هدفًا لكل لاعب.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على أرسنال 5-1 ضمن منافسات الجولة العشرين بعدما سجل هدفًا جعله منافسًا قويًا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

صراع شرس على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

1- محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفًا

2- هاري كين (توتنهام هوتسبير) 13 هدفًا

3- بيير أوباميانج (أرسنال) 13 هدفًا

4- إيدين هازارد (تشيلسي) 10 أهداف

5- ريتشاردليسون دي أندرادي (ايفرتون) 9 أهداف

6- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 9 أهداف

محمد صلاح يودع 2018 بالقضاء على عقدة كبار الدوري الإنجليزي

قضى محمد صلاح نجم نادي ليفربول على اتهامه بعدم التسجيل أمام كبار الدوري الإنجليزي بإحراز هدف في خماسية فريقه على أرسنال ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميير ليج.

وأحرز محمد صلاح هدفاً وصنع آخر فى فوز ليفربول على أرسنال 5-1 ليقضي على عقدة عدم التسجيل أمام مانشستر سيتى وتوتنهام وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسى فى الدور الأول من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً مع هارى كين قائد توتنهام وأوباميانج مهاجم أرسنال.

وودع محمد صلاح عام 2018 بالقضاء على صيامه التهديفي في الدور الأول أمام عمالقة الدوري الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح بعد قمة ليفربول وأرسنال

قاد محمد صلاح ليفربول لاكتساح ضيفه آرسنال بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق صلاح وسجل هدفا وصنع آخر سجله ساديو ماني، بينما سجل روبيرتو فيرمينو ثلاثة أهداف، في حين جاء هدف أرسنال الوحيد عن طريق نيلز.

وغرد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى النقطة 54 بفارق تسع نقاط عن توتنهام أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 38 نقطة في المركز الخامس.

- أصبح محمد صلاح على رأس صدارة قائمة هدافي البريميرليج برصيد 13 هدفا متساويا مع الجابوني بيير أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين نجم توتنهام.

- محمد صلاح ساهم في 20 هدفا للريدز خلال الموسم الجاري، سجل 13 وصنع 7.

- محمد صلاح أصبح في قائمة الأكثر تسجيلا لليفربول خلال عام واحد في جميع المسابقات، محمد صلاح عام 2018 بـ37 هدفا، إيان راش عام 86 بـ 44 هدفا، إيان راش عام 82 بـ38 هدفا، روجير هانت عام 65 بـ37 هدفا، روبي فاولر عام 96 بـ37 هدفا.

- محمد صلاح ساهم بـ هدفين في كل من آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام وولفرهامبتون ونيوكاسل وأرسنال.

- شارك محمد صلاح في 40 هدف بالبريميرليج ، أكثر من أي لاعب آخر في عام 2018 ، 28 هدف و12 أسيست.

- هذه هي المرة العاشرة التي ينجح فيها محمد صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة واحدة منذ بداية الموسم الماضي، ولا يتفوق عليه سوى نيمار دا سيلفا الذي سجل وصنع في 11 مناسبة منذ نفس الفترة.

- محمد صلاح ساهم بـ10 أهداف في آخر 6 مباريات مع ليفربول على أرضية ملعب الأنفيلد في البريميرليج : لعب 6 وسجل 6 وقام بـ 4 أسيست.

- وصل محمد صلاح للهدف الـ 60 مع ليفربول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية، بعدما أحرز 59 هدفا في 78 مباراة خاضها مع "الريدز" منذ انضمامه لصفوف الفريق.

- وصل محمد صلاح بهدفه للمركز الثامن في قائمة أفضل 10 هدافين بتاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل محمد صلاح 45 هدفاً مع ليفربول في الدوري الانجليزي ليعادل رقم إيان راش أسطورة "الريدز" الذي سجل 45 هدفاً.

- عادل محمد صلاح رقمه مع بازل السويسري من حيث عدد المشاركات بمختلف المسابقات المحلية والقارية، بعدما شارك أساسيا مع ليفربول أمام أرسنال بمباراة اليوم وسجل هدفا، وشارك محمد صلاح في 79 مباراة مع بازل السويسري قبل انتقاله لصفوف تشيلسي الإنجليزي، وشارك بمباراة اليوم في 79 مباراة مع ليفربول.