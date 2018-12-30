خالد بو طيب يقترب من الزمالك على حساب أحداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أيام حميد أحداد لاعب فريق الزمالك معدودة داخل القلعة البيضاء، بعدما رحب الجهاز الفنى للفريق بقيادة جروس بالتعاقد مع المغربى خالد بو طيب لاعب فريق مالطا سبور التركى للانضمام لصفوف الفريق فى الميركاتو الشتوى، بعدما تم ترشيحه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضمه فى يناير لتدعيم الهجوم.

خالد بو طيب بديل أحداد

ورغم أن جروس فى حيرة من أمره، حيث يفاضل بين أحد الرباعى الأجنبى بالفريق وهم كل من التونسى حمدى النقاز، وحميد أحداد، وفرجانى ساسى، بالإضافة إلى كابونجو كاسونجو، إلا أن التوقعات تشر إلى ضم بو طيب بدلا من أحداد، خاصة أن لوائح اتحاد الكرة لا تسمح سوى بقيد 4 لاعبين أجانب فقط بقائمة كل فريق.

وأصبح رحيل حميد أحداد عن الزمالك مؤكداً للتعاقد مع اللاعب الجديد، فى ظل وجود ثلاثى أجنبى، حيث تلقى أحداد اتصالات خلال الساعات الماضية من بعض وكلاء اللاعبين للتأكيد على وجود رغبة لدى نادى الوداد المغربى لضمه فى يناير المقبل، كما أن أحداد لا يشارك فى مباريات الزمالك طوال الفترة الماضية بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسرى جروس، ويحاول مسئولو الزمالك رفع اسم أحداد من قائمة الفريق لقيد خالد بو طيب حال التعاقد معه.



المغربى بو طيب

خالد بو طيب يرحب بالانضمام للزمالك

وبات السيناريو الأقرب لضم خالد بو طيب هو رحيل أحداد إلى أى ناد آخر على سبيل الإعارة لصعوبة بيعه نهائيا بنفس القيمة المالية التى سددها الزمالك لنادى الدفاع الحسينى الجديد للحصول على خدماته والتى بلغت مليوناً و400 ألف دولار، حيث يرى جروس فى بوطيب أنه مهاجم متمكن داخل منطقة الجزاء، ويمكن الاستفادة منه في الموسم الجارى.

ومن جانبه رحب خالد بو طيب مبدئيا بالانضمام للفريق الأبيض بعد أن تمت المفاوضات مع النادى واللاعب.