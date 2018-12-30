رياضة | تعرف على خليفة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على خليفة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عزم مسئولو ريال مدريد الإسباني في القيام بصفقة تبادلية مع ليفربول الإنجليزي لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية بأن بيريز يفكر بجدية في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن عرض بيريز لضم محمد صلاح سيتضمن دخول نجم الفريق الصاعد بقوة ماركو أسينسيو كجزء من الصفقة لإقناع الحمر بالتخلي عن صلاح.

يذكر أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع نجم كبير في الفترة المقبلة لتعويض رحيل الهداف التاريخي للنادي البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي انتقل ليوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري.

وانهى صلاح الموسم الماضي كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة لهداف المسابقة برقم تاريخي 32 هدف وجاء في المركز الثالث في جائزتي أفضل لاعب من الإتحاد الأوروبي وأفضل لاعب في العالم خلف مودريتش ورونالدو وجاء سادسًا في ترتيب البالون دور.