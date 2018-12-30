كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يقترب من ضم "جوميز" في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الفرنسي جوميز مهاجم الهلال السعودي هو صفقة الزمالك المنتظرة في يناير المقبل وقال كرم خلال برنامجه " كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولى" الفرنسي جوميز لاعب الهلال هو صفقة الزمالك المنتظرة ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة ". وأضاف:" جروس المدير الفني للزمالك لايحب قائمة الـ30 لاعب بسبب أزمات البدلاء ويقوم بتدريب 25 لاعبا فقط ". الزمالك يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم منتخب المغرب توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع نجم المنتخب المغربي لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. واقترب الزمالك من التعاقد رسميا مع خالد بو طيب لاعب مالاتياسبور التركي والمنتخب المغربي، لتدعيم خط هجوم الأبيض في يناير. واستقر كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على ضم المهاجم المغربي خالد بوطيب من بين قائمة ضمت 20 مهاجما تم عرضهم عليه. وشارك بوطيب في 20 مباراة دولية مع أسود الأطلسي وسجل 8 أهداف بقميص أسود الأطلسي. وسجل بوطيب 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.



كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. الزمالك يقترب من ضم "جوميز" في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.