رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع إفريقي أوروبي على الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع إفريقي أوروبي على الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لتحقيق الفوز على فريق آرسنال، الذي يضم بين صفوفه المصري الآخر محمد النني، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المواجهة جمعت الفريقين على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. صراع إفريقي أوروبي على الصدارة

وسجل محمد صلاح هدفا في خماسية الريدز، ليرفع رصيدع من الأهداف إلى 13 ويتساوي مع كل من الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال والإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

ويشتد الصراع على لقب الهداف هذا الموسم، حيث يسعى الدولي المصري على الحفاظ على لقب الهداف الذي حصده في الموسم الماضي، بعد أن أبهر العالم بالمستوى الذي قدمه.

ونقوم باستعراض ترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وأرسنال مساء يوم السبت:

1- محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفا

2- هاري كين (توتنهام هوتسبير) 13 هدفا

3- بيير أوباميانج (أرسنال) 13 هدفا

4- ايدين هازارد (تشيلسي) 10 أهداف

5- ريتشاردليسون دي أندرادي (ايفرتون) 9 أهداف

6- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي) 9 أهداف