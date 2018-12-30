شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات فى انتقالات يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن استعداد مسئولى النادى الأبيض خلال الفترة المقبلة، للإعلان عن 3 صفقات ضمن خطة تدعيم صفوف قلعة ميت عقبة، فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير القادم.

أوضح المصدر ذاته إنه ضمن الـ3 صفقات، يوسف على لاعب وسط المصرية للاتصالات الذى كان يتبقى حصول الأبيض على الاستغناء الخاص به من أجل إعلان الصفقة حيث أجريت عدة اتصالات مع ناديه الفترة الماضية لإنهاء الصفقة خاصة إن اللاعب وقع على حضور انضمامه لقلعة ميت عقبة فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة.

كما أوضح المصدر ذاته إن الأبيض يتم اتفاقه مع مدافعا ومهاجما من أجل استكمال التدعيمات التى تم استبعاده منها ضم ظهير أيسر حتى هذه اللحظة بعد تألق عبد الله جمعة صانع الألعاب فى هذا المركز.