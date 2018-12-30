مشادة صلاح ومدافع أرسنال تثير الغضب.. وتعليق ساخر: "النني بيتفرج على ابن بلده وهو بيتخانق؟.. عيب والله !" (فيديو)

كتب: ضياء السقا

أثارت المشادة الكلامية التي نشبت بين محمد صلاح نجم ليفربول، وباباستاثوبولوس مدافع أرسنال، بين شوطي المباراة التي جمعتهما مساء السبت، جدلا كبيرا على مواقع التواصل..

وبعد نهاية الشوط الأول، دخل صلاح في اشتباك لفظي مع المدافع اليوناني، الذي اُحتسبت ضده ركلة جزاء لصالح اللاعب المصري، وفيما يبدو أن النقاش الحاد كان حولها.

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وكاد الأمر أن يتطور بعدما اتجه "فان ديك"، نحو لاعب أرسنال، للدفاع عن زميله صلاح، لكن الأزمة انتهت بمجرد دخول اللاعبين إلى ممر غرف خلع الملابس.

وجاءت تعليقات المصريين ساخرة من اللقطة، وكان أبرزها، "مدافع أرسنال عايز يتخانق مع صلاح والنني قاعد على الدكة بيتفرج كده.. مش أخلاق المصريين دي.. عيب والله !".

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