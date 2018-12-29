اونلاين | الآن live: مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر .. يلا شوت Liverpool كورة ستار لايف بجودات متعددة في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر رابط سريع وقوي بث مباشر يلا شوت الجديد الأسطورة livehd7 كورة ستار كورة لايف أون لاين شاهد ليفربول وأرسنال، يلتقي اليوم في مباراة من العيار الثقيل فريقي ليفربول وأرسنال في قمة الأسبوع 20 من مبارايات الدروي الانجليزي للمحترفين حيث تُقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز وتأمل جماهير الريدز في مواصلة التفوق وسلسلة اللاهزيمة في هذه النسخة حيث لم يُهزم ليفربول حتى الآن في البريميرليج واستطاع انهاء الدور الأول محتلا المركز الأول.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال

تبدأ مباراة ليفربول وأرسنال مساء اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وتنقل قناة Bein Sport 2HD اللقاء في بث مباشر بتعليق حفيظ دراجي، واستطاع ليفربول تحقيق الفوز برباعية في آخر مباراة له أمام نيوكاسل بينما انتهت مواجهة برايتون مع أرسنال بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.

بث مباشر ليفربول وأرسنال Live

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بجودة عالية HD لايف على يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر، ولم تتوقف المباراة كونها قمة بين الفريقين وتنافس على الفوز فهناك تنافس آخر بين صدارة الهدافين التي يمتلكها لاعب أرسنال أوباميانج ومحمد صلاح لاعب ليفربول حيث يتقدم مهاجم أرسنال بفارق هدف وحيد فهل ستكون تلك المباراة مؤثرة في سباق كلا اللاعبين.

وصول الفريقين لملعب الأنفيلد

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، فينالدوم، فابينيو،شاكيري، محمد صلاح، فيرمينو، ماني

تشكيل أرسنال: لينو، ستيفان ليشتشتاينر، سوكراتيس، لوران كوسيلني، ميتلاند، توريرا، رامسي،جاكا، سياد كولاسيناك، أليكس إيوبي، أوباميانج.

توافد الجماهير وسط احماء اللاعبين

هزيمة توتنهام بنتيجة 3-1 تنعش آمال ليفربول في الابتعاد بالصدارة

اتجاه اللاعبين لغرف خلع الملابس والاستعداد لبداية المباراة

دخول الللاعبين ولحظات على بداية المباراة

بداية الشوط الأول

الدقيقة 2: ضغط رهيب من ليفربول في البداية

الدقيقة 4: كرة من فابينو طويلة باتجاه أرنولد ولكن الكرة تخرج لضربة مرمى

الدقيقة 6: مراوغة ماني وتسديدة فيرمينو تصطدم بصلاح وتخرج لضربة مرمى لأرسنال

الدقيقة 11: الهدف الأول لصالح أرسنال والنتيجة 1-0

الدقيقة 13: الهدف الأول للريدز من فيرمينو بعد متابعة كرة محمد صلاح

الدقيقة 15: مهارة فيرمينو ويراوغ ويسدد والهدف الثاني

الدقيقة 18: أرسنال يضغط بقوة لمحاولة التعديل وعرضية ولكن ماني في التغطية

الدقيقة 30: توقف المباراة لعلاج لاعب أرسنال توريرا المصاب

الدقيقة 32: ماني يضيف الثالث للريدز بأسيست من محمد صلاح

الدقيقة 39: كرة من روبترسون باتجاه فيرمينو ولكن رامسي يتدخل

الدقيقة 45: ضربة جزاء لمحمد صلاح

الدقيقة 45: محمد صلاح يسدد ركلة الجزاء والهدف الرابع لليفربول

مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر

مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر برابط سريع بجودة عالية ومتعددة على يلا شوت وكورة ستار الأسطورة، وقد تحدث كلا المدربين عن المباراة لاسيما ايمري مدرب المدفعجية أرسنال حيث تحدث عن نجم ليفربول محمد صلاح موضحا أنه كان يريد ضمه عندما كان مدربا لباريس سان جيرمان ولكنه قد راوده شك في تحمل صلاح لضغوطات الأندية الكبيرة ولكن الآن صلاح أثبت له خطأ شكه حيث -حسب رأيه- أصبح محمد صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم.