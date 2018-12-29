شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن صفقاته الشتوية خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على الإعلان عن صفقات الفريق الكروى الأول الجديد مطلع العام الجديد فى احتفالات الكريسماس، خصوصا بعدما نجح أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، فى إنهاء التعاقد مع ثلاث صفقات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى خلال ساعات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الصفقات الجديدة هى مهاجم ومدافع ولاعب وسط ناشئ من أحد أندية القسم الثانى، وأن اثنين من اللاعبين الثلاثة وقعا للأبيض بالفعل والتقطا صورا تذكارية مع تيشيرت الأبيض خصوصا بعدما عقد أمير مرتضى جلسة أمس الأول مع الصفقة الثانية وحصل على توقيع اللاعب لكنه يرفض الإفصاح عن أى تفاصيل خاصة به أو بالمهاجم الأفريقى، حيث يرغب المشرف على الكرة فى الإعلان مرة واحدة عن الصفقتين أو الثلاث الذين تم التعاقد معهم بالفعل.

من جانبه، أكد أمير مرتضى أن ناديه لن يرضخ لأى ضغوط للإعلان عن ماهية وأسماء الصفقات إلا فى الوقت المناسب الذى يراه مجلس الإدارة والجهاز الفنى مؤكدا «أن هذه هى المرة الأولى التى يدخل فيها المارد الأبيض الميركاتو الشتوى وهو ليس فى حاجة لأى تدعيم إلا فى أضيق الحدود، لذا لسنا نعانى من أى ضغوط لإبرام صفقات سريعة دون دراسة أو تخطيط».

يأتى هذا فيما نفى مجلس ادارة نادى الزمالك ما تردد مؤخرا عن وجود أى مستحقات مالية متأخرة لأى لاعب لدى النادى، وقال رئيس النادى: «أتحدى أى مسؤول فى اتحاد الكرة أو أى لاعب يثبت أن النادى مدين له بأى مستحقات خصوصا وأننا سددنا كل مستحقات اللاعبين الأجانب والمصريين خلال الفترة الماضية». وطمأن رئيس القلعة البيضاء الجماهير على عدم تأثير قيد الصفقات الجديدة فى يناير مؤكدا أن كل الصفقات الجديدة سيتم قيدها بشكل طبيعى.

من جانبه، أكد محمود عبدالمنعم كهربا أنه لم يطلب زيادة عقده أو المساواة مع فيرجانى ساسى وأنه يعلم تماما أن الزمالك لا يتحمل قيمة عقد ساسى، مؤكدا أن كل ما أثير مؤخرا عن رغبته فى الرحيل فى يناير بحجة تعديل عقده لا أساس له من الصحة وأنه لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن، وأنه يثق فى تقدير مجلس الإدارة وأنه حصل على وعد من رئيس النادى بتلبية جميع متطلباته فى الموسم المقبل.

من جهة ثانية أكد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، أن الزمالك جاهز لمواجهة اتحاد طنجة بطل المغرب فى دور الـ32 المكرر ببطولة كأس الاتحاد الافريقى، مشددا على أن الزمالك فريق كبير ويكن كل الاحترام والتقدير لجميع المنافسين سواء فى البطولة المحلية أو الأفريقية. وقال إن الفريق الذى يرغب فى المنافسة على الألقاب لا يلتفت إلى قوة المنافس من عدمه وإنما ينصب تركيزه فقط على مواصلة النتائج الإيجابية من أجل تحقيق هدفه بالعبور لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. فيما سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الجهاز الفنى واللاعبين بعد الفوز الثامن على التوالى على حساب بتروجت بهدفين نظيفين فى افتتاح مباريات الدور الثانى، واحتفل لاعبو الفريق بالفوز فى غرفة خلع الملابس، ونال الرباعى يوسف أوباما وفيرجانى ساسى ومحمود جنش وعبدالله جمعة ومحمد حسن النصيب الأكبر من إشادة الجهاز الفنى واحتفال زملائهم بهم بعد أدائهم الرجولى والقتالى فى المباراة.