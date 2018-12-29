اونلاين | كورة لايف - مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال (koora live) .. مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال على كورة ستار live

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مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر على يلا شوت الجديد Yalla shoot الأسطورة لبث المبارايات كورة ستار كورة لايف أون لاين، ويدخل ليفربول المباراة منتشيا بفوزه الاخير على نيوكاسل برباعية نظيفة وصدارته لجدول البريميرليج برصيد 51 نقطة متقدما على صاحب المركز الثاني توتنهام بفارق 6 نقاط بينما هبط مان سيتي للمركز الثالث برصيد 44 نقطة بعد هزيمته من ليستر سيتي تلك الهزيمة التي جعلت الكثير من جماهير الريدز تحلم بالتتويج باللقب هذا الموسم.

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