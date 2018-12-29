اونلاين | ليفربول × ارسنال بث مباشر YOUTUBE | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر مجانا

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يلعب فريق ليفربول اليوم السبت 29-12-2018 ضد أرسنال فى السابعة والنصف مساءً على ملعب «أنفيلد» فى قمة الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.

وأنهى الريدز الدور الأول من منافسات «البريميرليج» متصدرًا جدول ترتيب الدورى بفارق كبير عن أقرب المنافسين، حيث نجح فى جمع 51 نقطة، ويبتعد توتنهام، صاحب المركز الثانى، بـفارق 6 نقاط ورصيد 45 نقطة، كما أنه الفريق الوحيد الذى لم يتعرض لأى هزيمة.

ستشهد القمة مواجهة من نوع خاص بين اثنين من هدافى البريميرليج هذا الموسم، هما أوباميانج، المتصدر برصيد 13 هدفاً، ومحمد صلاح المشارك لهارى كين فى المركز الثانى برصيد 12 هدفاً، وسيسعى الثنائى لاستغلال المواجهة المباشرة، للتربع على قمة هدافى البريميرليج.

وحذر الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، فريقه من الاستهانة بأرسنال، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز لمواصلة الزحف نحو اللقب هذا الموسم.