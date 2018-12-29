اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال مشاهدة مباشرة يلا شوت الاسطورة كورة لايف اليوم السبت 29/12/2018 في البريميرليج كورة ستار

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مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر

تنطلق المباراة اليوم على ملعب الأنفيلد ومشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة bein sports hd 2 ويقوم بالتعليق على المباراة الكابتن حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال

يغيب اليوم عن مباراة أرسنال المهمة أمام ليفربول اللاعب مسعود أوزيل بسبب تعرضه لإصابة قوية أجبرته على عدم السفر مع الفريق لمباراة اليوم، وهو ما يجعل فريق أرسنا يفتقد أحد ركائزه في مباراة اليوم.

مباراة ليفربول وأرسنال Live

قد صرح كلوب بأن مباراة اليوم قوية وأن فريق أرسنال يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب السرعات العالية مما يجعل مهمته في الدفاع صعبة، كما يغيب عن لقاء اليوم لاعبه ميلنر لإصابة ألمت به قبل المباراة.

بث المباراة بعد قليل

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